Poslanci snížili podporu fotovoltaiky

Solárním elektrárnám uvedeným do provozu v letech 2009 a 2010 se zřejmě zvýší solární daň o deset procentních bodů a současně se sníží jejich podpora. Počítá s tím novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou schválila Sněmovna.

Elektrárny z roku 2009 dosud odvodu nepodléhaly, nově na ně dopadne odvod u výkupní ceny ve výši deseti procent a u zeleného bonusu ve výši 11 procent. Elektrárnám uvedeným do provozu v roce 2010 pak vzrostou odvody na 20 a 21 procent. Současně s tím by měla klesnout podpora fotovoltaik prostřednictvím jejich výnosnosti, takzvaného vnitřního výnosového procenta.

»Je to konec solárního tunelu,« řekl novinářům po schválení zákona ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Zdůraznil, že zákon umožní udělat tlustou čáru za nešťastně zvoleným systémem fotovoltaiky vybudované v letech 2009 a 2010. Stát by tento systém podpory měl až do roku 2030 vyjít podle Havlíčka celkově na 572 miliard korun.

Ministr připomněl, že změna podpory se netýká novějších projektů. Ta nemá být dále vázaná na provoz elektráren.

Sněmovna na návrh Martina Kolovratníka (ANO) osvobodila od poplatku na podporu obnovitelných zdrojů elektřinu spotřebovanou ve veřejné drážní dopravě. Týká se to osobních i nákladních vlaků, tramvají, trolejbusů nebo lanovek. Havlíček již dříve řekl, že tento návrh není úplně fér, protože jeden segment ekonomiky dostane podporu, kterou jiný nemá. Kolovratník však míní, že by to jednoduše a účinně podpořilo bezemisní drážní dopravu. Celkem by to dopravcům podle Kolovratníka mohlo přinést asi 900 milionů korun.

Snížení ceny paliv neprošlo

Neuspěl člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM) s návrhem, který měl podle něj snížit ceny pohonných hmot v ČR, a to kvůli povinnosti prodejců zveřejňovat informace o výši ceny paliv na jejich čerpacích stanicích. »Návrh říká prodejcům, jste povinni zveřejnit údaje o aktuálních cenách paliv, aby si mohli občané zjistit, jaká je aktuální cena u pumpy, kam míří, a popřípadě se rozhodnout, že pojedou k jiné,« uvedl Luzar. Jde podle něj o absolutně tržní řešení. Občan si bude moci vybrat, pokud má zájem ušetřit, kde mají palivo nejlevnější a zároveň to bude tlak na dodavatele a prodejce, aby ceny hlídali a netlačili nahoru. »To sníží ceny paliva pro občany,« zdůrazňoval Luzar. Jeho návrh však neprošel, v hlasování ho kromě komunistů podpořila i většina sociálních demokratů a také Pirátů, což ale nestačilo.

Leo Luzar (KSČM).

Sněmovna také schválila přechodovou podporu pro teplárny. »Přechodová podpora tepla je zavedena minimálně na tři roky. Znamená, že ten, kdo se zaváže do roku 2030 odejít od uhlí k jinému zdroji, bude mít nárok na tuto podporu. Takže je to podpora odklonu od uhlí k jiným alternativním zdrojům,« řekl ČTK zpravodaj k předloze Pavel Pustějovský (ANO).

Teplárenské sdružení ČR již na jaře upozornilo, že pokud se nepodaří v tomto volebním období zákon schválit, bude to mít zásadní vliv na transformaci teplárenství, které se připravuje k přechodu z uhlí na nízkoemisní energetické zdroje. Podle sdružení by to ohrozilo existující zdroje i plánované investice do ekologizace zdrojů.

Pro zákon jako celek nakonec hlasovalo 112 poslanců z klubů ANO, SPD, ČSSD, KSČM. Předlohu nyní projedná Senát.

