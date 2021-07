Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovna stvrdila nový stavební zákon

Nový stavební zákon, od něhož si vláda slibuje rychlejší stavební řízení a dodržování lhůt, v úterý večer stvrdila Sněmovna, když přehlasovala senátní veto. S prosazením zákona pomohly hlasy šesti poslanců KSČM. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) jim slíbila, že výtky, které k normě měli, vyřeší vyhláška.

Pro zákon hlasovalo 104 poslanců, zapotřebí jich bylo alespoň 101. Kromě členů hnutí ANO ho podpořili zástupci SPD, dva sociální demokraté, tři nezařazení poslanci a šest zástupců KSČM. Komunisté při předchozím hlasování zákon ve Sněmovně nepodpořili. Vadilo jim, že prošel pozměňovací návrh, který umožní, aby obytné místnosti neměly přímé osvětlení a větrání.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik před zahájením jednání pléna novinářům řekl, že ministryně Dostálová poslancům klubu popsala vyhlášku, která bude rozšiřovat zákon a která by měla upravit kritizovaná pravidla pro denní osvětlení obytných místností.

Pavel Kováčik (KSČM).

To podle místopředsedy klubu KSČM Leo Luzara vedlo část klubu ke změně stanoviska. Chystaná vyhláška podle něj zavede závaznost českých a československých státních norem, která bude vymahatelná. »Náš dlouhodobý stranický cíl je, vrátit závaznosti československých a českých státních norem,« prohlásil.

Přesto někteří komunisté hlasovali proti. »Ten zákon je pro mě nepřijatelný. Myslím si, že není v zájmu České republiky, aby byl přijat,« prohlásil předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Zákon se podle něj zamýšlí pouze nad tím, jak rychleji stavět, vůbec se nezabývá ochranou zemědělského půdního fondu. »Jednostranně upřednostňuje výstavbu,« vytkl normě Grospič.

Opoziční koalice Spolu a Pirátů se Starosty uvedly, že pokud budou po říjnových volbách vládnout, návrh změní. Zákon považují za špatný, může podle nich ohrozit stavební činnost v ČR. Ministryni vyzvali, aby před říjnovými volbami nepodnikala kroky ke vzniku centrálního stavebního úřadu.

»Jsme připraveni změnit stavební zákon tak, aby nehrozilo několikaleté omezení stavební činnosti,« uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) by vláda neměla činit žádné nevratné kroky. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by se Dostálová neměla pouštět před volbami do nějaké »divoké akce«.

»Jsem přesvědčena o tom, že stavební řízení se musí zlepšit,« řekla novinářům Dostálová. ČR podle ní kvůli délce řízení už čelila odchodu investorů. Zásadní je podle ministryně to, že se zajistí dodržování lhůt ze strany státu. »Při současném systému to není možné,« dodala.

Slovní přestřelka mezi lidovci a komunisty

Prosazení stavebního zákona vyvolalo ve Sněmovně slovní přestřelku především mezi lidovci a komunisty. Předseda lidoveckého klubu Jan Bartošek prohlásil, že komunisté zradili své voliče, když nakonec zákon podpořili. Připomenul jim, že původně hlasovali proti zákonu. »Komunisti: co čin, to zločin, co slovo, to lež,« prohlásil.

Tomu předcházel výrok místopředsedy výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka (KSČM) na adresu předsedy lidovců Mariana Jurečky, že si jezdí traktorem dělat »mediální publicitu«.

Pavel Kováčik připomněl, že někdejší Československá strana lidová byla za minulého režimu součástí Národní fronty. »Oni přece lidovci vědí, jak to bylo čtyřicet let v Národní frontě,« uvedl. Ondráček se přidal s citátem »co lidovec, to pitomec«. V debatě vystoupil i bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek se slovy, že jeho »může urazit jen inteligent«.

Kováčik na závěr připomněl další citát používaný v minulosti. »To je obecná charakteristika lidovců: ‚Trochu pomoct, trochu škodit, to se může vždycky hodit.‘ A teď to chtějí hodit na nás,« řekl.

Zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit již od 1. ledna příštího roku. To umožní například budovat novou síť státní stavební správy a nabírat do ní nové lidi. Stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad.

Ministerstvo pro místní rozvoj zdůrazňuje, že zákon zajistí např. dodržování lhůt. Také podle něj posiluje postavení obcí v územním rozvoji. Zákon zavádí pro vyjádření, koordinovaná vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů lhůtu 30 dní, kterou lze ve zvláště složitých případech prodloužit o dalších 30 dní.

Ministryně ujistila poslance, že zákon nezasahuje do pravomocí samospráv, protože stavební řízení je již nyní výkonem státní správy. Poukazovala třeba na to, že zákon posiluje postavení obcí, protože obec bude vždy účastníkem stavebního řízení. Řekla také, že úřady se občanům nevzdálí, protože stavební řízení díky digitalizaci budou moci absolvovat elektronicky z domova. Zákon nastavuje podmínky pro stanovení územních pracovišť, jako je například počet obyvatel v daném správním obvodu, popsala.

Zákon musí ještě podepsat prezident Miloš Zeman.

(jad)