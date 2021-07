Ilustrační FOTO - Pixabay

Národní pivovar prošel pandemií se ctí

Národní podnik Budějovický Budvar zvýšil loni zisk po zdanění o téměř deset procent na 305 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků včetně služeb stouply o 0,4 % na 2,81 miliardy Kč a byly rekordní. Čistý obrat překročil druhým rokem po sobě tři miliardy korun. Kvůli zavřeným gastronomickým provozům proti šíření koronaviru zaznamenal podnik ztráty v desítkách milionů korun. Vyplývá to z jeho výroční zprávy.

Do fondu zakladatele, ministerstva zemědělství, odvede Budvar v letošním roce 300 mil. Kč. »Tuto částku národní podnik dosud neodvedl, poukáže ji s největší pravděpodobností ke konci letošního roku,« řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Potvrdil tak informaci, kterou v zimě sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Loni ani předloni Budvar neodvedl do fondu zakladatele nic, v roce 2018 to bylo půl miliardy korun.

Výstav piva loni v Budvaru stoupl o 3,1 % na 1,73 mil. hektolitrů, což bylo nejvíc za 125 let existence pivovaru. »Rok 2020 hodnotíme jako úspěšný, a to i přes veškeré problémy způsobené zejména pandemií nemoci COVID-19. Pokračovali jsme v naší strategii, dosáhli jsme opět rekordního prodeje s jeho velmi dobrou projekcí do hospodářského výsledku. Úkoly a cíle vytyčené plánem a strategií rozvoje podniku jsme splnili a překročili,« uvedl v závěru zprávy ředitel národního podniku Petr Dvořák.

Výše odpisů dosáhla loni 309 mil. Kč. Provozní zisk klesl o 1,75 % na 332,1 mil. Kč. Zisk před zdaněním stoupl meziročně o 2,3 % na 371,9 mil. Kč.

Národní pivovar pokračoval v loňském roce v rozvojových investičních akcích, které začaly v roce 2015. Loni dosáhly investice 410 mil. Kč. »Pivovaru pomohly, kromě jiného, významnou měrou obstát v náročné situaci. Nově instalované kapacity umožnily uspokojit rostoucí poptávku zákazníků zejména po baleném pivu. Díky tomu byl pivovar schopen nahradit výpadky způsobené omezením provozu v restauracích a dosáhnout tak opětovně meziročního nárůstu jak objemu, tak i tržeb,« uvedl podnik ve výroční zprávě.

Pivovar s 670 zaměstnanci prodal loni víc baleného piva a méně sudového. Vyšší poptávky po baleném pivu, zapříčiněné pandemií, využil Budvar zejména v Německu, kde meziročně zvýšil prodeje. V České republice mu podle výroční zprávy k dobrým výsledkům pomohlo i to, že začal prodávat balený hořký ležák Budvar 33.

Velkou měrou přispěl Budvaru k lepším výsledkům nárůst exportu, na výstavu piva se podílel ze 69 %. Loni podnik vyvezl 1,19 mil. hl piva, meziročně o téměř 40 000 hl víc. »Vedle toho jsme však dosáhli i velmi dobrých výsledků na domácím trhu,« uvedl pivovar.

Letos podnik investuje zhruba 500 mil. Kč a plánuje růst výstavu o čtyři procenta, sdělil již dříve Dvořák. Ještě v létě chce Budvar také zprovoznit další cylindrokónické tanky.

(ici)