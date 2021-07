Ilustrační FOTO - Pixabay

Chudé Haiťany nezajímá, kdo prezidenta zabil

Vraždu haitského prezidenta Jovenela Moïseho, jehož zabilo minulý týden v noci v jeho domě zřejmě kolumbijské komando, vyšetřuje haitská policie ve spolupráci s kolegy z USA, Dominikánské republiky, Kolumbie, Panamy a Ekvádoru. Mnohé obyvatele haitské metropole ale příliš nezajímá, kdo si smrt prezidenta objednal, napsal v úterý deník El País.

Moïse ani jeho předchůdci totiž nepomohli zlepšit život obyvatel této nejchudší země západní polokoule, sužované násilím ze strany ozbrojených gangů a přírodními katastrofami.

»Se strachem vstávám, se strachem usínám. Často se objeví zločinci a začnou střílet, tak uteču a pak se zas vrátím ke svému zboží,« citoval deník El País 62letou Clenu Divalovou, která v haitské metropoli na ulici prodává hygienické potřeby. »Život tady je velmi obtížný, často nemám peníze ani na jedno jídlo denně,« vylíčila Divalová, která má stánek se zbožím na stejném místě jako v lednu 2010, kdy zemětřesení zničilo Port-au-Prince a okolí. Zemřelo při něm tehdy na 200 000 lidí.

Kuře jen pro bohaté

»Nevím, kdo zabil prezidenta a ani mě to moc nezajímá. Nemám čas sledovat zprávy. Vím jen, že každý den je vše dražší, nemůžu si koupit ani polovinu jídla co dříve. Kuře? To je jen pro bohaté,« popsala Visonin Christainvalová (29), která nedaleko Divalové prodává oblečení.

Na Haiti podle ČTK v posledních měsících zesílila činnost gangů, které bojují o teritorium a které žijí z únosů či obchodu s drogami a se zbraněmi. Haiti je na důležité trase tohoto nelegálního obchodu mezi Kolumbií na jedné straně a Spojenými státy na straně druhé.

Haiti nyní nemá funkční parlament, další volby se zatím nekonaly a prezident od té doby vládl pomocí dekretů. Prezidentské a parlamentní volby Moïse vyhlásil na letošní září, kandidovat v nich už podle ústavy neměl. Voliči by měli v září hlasovat i o změně ústavy, což se nelíbí části opozice.

