J. Valenta a V. Filip na tiskové konferenci FOTO – Haló noviny/Martin KALOUS

Pro politickou vyšetřovací komisi není důvod

Ke zřízení vyšetřovací komise k postupu státu při řešení pandemie COVID-19 v České republice se poslanci nedostali. Mimořádnou schůzi, kterou i k tomuto bodu iniciovaly koalice Pirátů se STAN a Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) odpoledne přerušili. V sále nebyl dostatečný počet poslanců, Sněmovna tak nebyla usnášeníschopná.

Komunisté na dopolední tiskové konferenci avizovali, že vznik vyšetřovací komise nepodpoří. »Nepodpoříme vznik komise, a to z prostého důvodu, že by to byla druhá komise, která by zasahovala do živých spisů policie. Už jsme měli problém s tím, co se dělo okolo Bečvy. Bude složité vypracovat jenom jednací řád komise tak, abychom nezasáhli do činnosti orgánů činných v trestním řízení,« řekl novinářům před začátkem jednání Sněmovny předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Konstatoval, že záležitosti ohledně nákupů zdravotního materiálu už řešil Nejvyšší kontrolní úřad, bylo i podáno trestní oznámení. »Kontrolní systémy státu fungují. Nevidím důvod pro politickou vyšetřovací komisi,« dodal Filip. Je podle něj potřeba řešit jiné věci. »Je to politické plácnutí do vody,« uvedl.

Ke kritice návrhu na zřízení komise se připojil také místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM). »Domníváme se, že některé mimořádné schůze slouží některým politickým subjektům pouze k zviditelnění v rámci jakési předvolební kampaně, která je na televizních obrazovkách zdarma,« řekl novinářům.

Program mimořádné schůze část poslaneckého klubu KSČM podpořila, i když z jejího svolání byli komunisté podle Filipa velmi nešťastní. Opět totiž odpadly čtvrteční interpelace. »Už se stalo pravidlem, že interpelace buď nejsou, nebo na ně ministři nechodí. Oslabuje to ústavní systém České republiky,« poznamenal Filip. Důvody, pro které podpořili program schůze, jsou podle Filipa dány tím, že tam byly zařazeny i body, na kterých KSČM participuje, např. zákon o jednacím řádu PS, anebo věci, které dlouhodobě nejsou vyřízené.

Šlo především o body z agendy Evropské unie. Valenta informoval, že některé z nich, například návrh k vyslovení souhlasu na přístup ČR k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních nebo návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu poslanci KSČM podpoří.

Filip připomněl, že šlo už o 112. schůzi v tomto volebním období. »To tady ještě nebylo. Je evidentní, že je to spíš politická přetlačovaná než vážný záměr něco dokázat,« konstatoval.

Přehlídka ztraceného času

Debata k návrhu na zřízení komise zabrala poslancům celé dopoledne. Značnou dobu jednání zabralo vystoupení Lubomíra Volného (Volný blok). Vznik komise sice podpoří, půjde ale podle něho o »kolbiště politického představení pro veřejnost«. Nevoli vzbudila jeho slova o plánovaném »apartheidu na úrovni židovské a cikánské segregace« v souvislosti s postavením očkovaných a neočkovaných.

»Selhání v době pandemie není důsledek pachatelů trestné činnosti, to není tak, že se nějací zločinci spikli. Jde o systémové selhání,« uvedl za předkladatele návrhu předseda pirátského klubu Jakub Michálek.

»Vyšetřovací komise k covidu není náš šálek čaje,« uvedl místopředseda klubu KSČM Leo Luzar. Poukázal na probíhající policejní vyšetřování. Nedokáže si prý představit, že by vyšetřovatelé umožnili komisi nahlížet do spisů, popřípadě čerpat z údajů vyšetřování. Neví také, jak by se dalo zabránit únikům informací z komise. Dalším důvodem je nedostatek času. »Tři měsíce jsou opravdu velice málo,« uvedl Luzar. Komisi vnímá jako nereálnou ve výstupu. »My máme důvěru k Policii České republiky. Věříme, že je v našem společném zájmu dobrat se výsledků, protože covid pomalu končí a nastane čas vyrovnání účtů,« dodal poslanec.

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (ANO) označil jednání Sněmovny za přehlídku ztraceného času. »Vůbec jsem přemýšlel, jestli má cenu na takovou schůzi chodit. Ale jsem za to placen, takže jsem tady,« uvedl s tím, že probíhající diskuse jeho slova potvrzují. To byl podle něj také důvod, proč program schůze nepodpořil. Vyšetřovací komisi označil za bezzubou. »Vyšetřovací komise v našem pojetí, v našem jednacím řádu, nemá žádné kompetence a nemůže nic,« vysvětlil Ondráček.

Vznik komise nepodporuje ani vládní hnutí ANO, podle kterého jde jen o politickou propagaci. Koaliční ČSSD sice ohlásila, že zřízení komise podpoří, pochybuje ale o tom, že do říjnových voleb stihne něco vyšetřit. »Je otázka, jestli v krátkém časovém období může něco relevantně zhodnotit,« řekl předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Podobně se vyjádřil také Milan Feranec z ANO, jenž nevěří tomu, že úkol z navrhovaného zadání lze stihnout. »Účelem je zřídit politickou vyšetřovací komisi, která řekne nějaké závěry před volbami,« uvedl.

Zřízení komise naopak podpořila Karla Maříková (SPD). Úkolem komise je podle ní pojmenovávat pochybení, nikoli nahrazovat soudy.

Angažmá KSČM v letních měsících je dostatečné

Filip informoval, že pokud by byla komise zřízena, navrhnou komunisté za jejího člena Zdeňka Ondráčka. »Aby bylo zajištěno, že se nebude zasahovat do činnosti orgánů policie a státního zastupitelství,« uvedl. Ondráček však účast v komisi odmítl. Na předsedu komise komunisté podle Filipa nikoho nenominují. Jejich poslankyně Marie Pěnčíková už vede komisi k havárii na Bečvě. »Myslím si, že tato volba je dostatečné angažmá KSČM v letních měsících před volbami na to, aby splnila politické úkoly, které jsou dány mimo náš vlastní politický program,« uvedl Filip.

Komise by se měla zabývat například nákupem ochranných pomůcek, postupem přijímání protiepidemických opatření, dlouhodobým uzavřením škol nebo státní podporou ekonomiky. Komise by také měla »navrhnout systémové změny a doporučení, které umožní v době pandemie minimalizovat škody, zamezí neodborným a nezákonným rozhodnutím a zajistí co nejvyšší podporu bezpečnostní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávacího systému a dalších klíčových složek státu«. Závěry by měla podle návrhu předložit do poloviny září.

Kdy budou poslanci v mimořádné schůzi pokračovat, zatím není jasné.

(jad)