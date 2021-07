Zamyšlení nad novelou důchodového pojištění

Jaká je současná politická scéna v naší republice? K návrhu představitele KDU-ČSL Jurečky na postih bývalých funkcionářů KSČ snížením důchodů, což by mělo být schváleno v novele důchodového pojištění, se přidali Piráti osobou Michálka a vyhnali návrh do krajnosti. Je to nebezpečný precedent. Po třiceti letech, jedenapůlgeneračním intervalu, jim nejde vůbec o valorizaci důchodů, důstojné stáří a takovou životní úroveň seniorů, která jim zabezpečí důstojný plnohodnotný život za práci odvedenou pro společnost, jako výraz poděkování za výchovu svých dětí. Co konečně čekat od KDU-ČSL, jejíž představitelé navštěvují sudetoněmecké srazy a přebírají od jejich představitele Bernda Posselta nejvyšší ocenění? Co čekat od těch, kteří tak rádi zapomínají svou lidoveckou částí strany na své angažmá v Národní frontě? Možná by se uvnitř KDU-ČSL mohli začít vylučovat navzájem a posuzovat, kdo více kolaboroval v době před rokem 1989.

Piráti? Možná se někdo podiví nad jejich chováním. Tváří se jako neviňátka, jež se pouze učí a studují obklopeni odborníky, kteří znají na vše lék. Společnost chtějí sjednocovat, bourat a odstraňovat nešvary, potírat, odhalovat korupci. V praxi, myslím si, nezvládají řízení obcí a měst a nyní ani krajů, kam byli právoplatně navoleni. Ano, jsou možná obklopeni odborníky. Cítí se však nedocenění. Neznají žádný univerzální recept. Vždyť třeba covidový, respektive pandemický zákon je jejich dítě, a jak se ukázalo, není to žádný všelék. Nyní vsadili na tvrdý antikomunismus a vyvolávání démonů zla. Docela by se mi chtělo říct na kult vúdú. To by ale nejspíš byla urážka mnohdy velice moudrých starých mužů, kteří dokázali ve svých kmenových společenstvích léčit a pomáhat.

Co říci na závěr? Piráti naoko budou bořit zaběhlé pořádky, brojit proti korupci, ale zároveň budou udržovat současný společenský establishment i vládnoucí elitu. Konečně ani v minulosti piráti vlastně nikdy nic, žádnou loď nevyrobili, ani žádnou věc potřebnou k životu, jen si ji šikovně opatřili na úkor jiných. Chudým získané bohatství také nerozdávali. Naopak. Přiznávám se, že se obávám, že tento scénář chystají i pro naši republiku.

Proto mě mrzí, že kromě Komunistické strany Čech a Moravy nejde vlastně žádné straně o trvalou valorizaci důchodů, promítnutí zásluhovosti a udržení důchodového systému.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM