Proč nová vlna antikomunismu

Zdálo se, že u nás začíná převládat přece jen rozum a havlovské »hony na čarodějnice« jsou minulostí. Někteří, kteří se bojí o své znovuzvolení do Sněmovny, nasadili však opět do boje »karty antikomunismu« a pod heslem tzv. vypořádávání se s minulostí se znovu pokoušejí zasít nenávist proti skupině obyvatelstva. Proto poslanec Jurečka, předseda KDU-ČSL, navrhl, aby těm, kteří za předlistopadového režimu zastávali jisté funkce, byl krácen důchod. Ve stejné době ti nejpravicovější, v televizi je reprezentovali například Vít Rakušan, paní Pekarová Adamová a Pirát Michálek, se pustili do nového nejvyššího státního zástupce, protože byl členem předlistopadové KSČ. Tak se pravice ze všech tzv. demokratických stran pokouší své programové nedostatky zakrýt další vlnou nenávisti a rozdělováním společnosti. Po více než třiceti letech od listopadu 1989 je tady znovu pokus ostrakizovat část společnosti.

Aby televize, především ta »Česká«, nezůstala pozadu, snad v každém pořadu se objevuje jednoznačný nekritický výklad minulosti a jsou znovu a znovu natáčeny filmy, kde cokoli, co se dělo před Listopadem, bylo zločinné, nedůstojné člověka, údajně nepřátelské většině společnosti. Přitom zapomíná na to, že nebýt té předlistopadové éry, nebylo by po Listopadu co rozkrást. Proto se snaží blokovat jakýkoli návrh na potrestání »polistopadových zločinů«. Předpokládá, že mladá generace – a na funkcionářích strany Pirátů je to zcela zřejmé – nic o minulosti neví, a pokud ano, pak jde o jednoznačně negativní informace prezentované prorežimními ideology. I proto je možné znevažovat naše východní osvoboditele, naši pokrokovou minulost, naše revoluční a dělnické tradice. V této zemi totiž i před Únorem, stejně jako před Mnichovem, nežili jenom bohatí, smetánka, ale většina obyvatel naší vlasti byli »obyčejní lidé«, kteří chtěli mít práci, rovnost a naději. Tu jim, stejně jako současný režim, tehdejší i dnešní mocní a bohatí dát nemohli.

Současná vlna antikomunismu pramení ze strachu před myšlenkami právě sociální rovnosti. Tu je třeba znevážit. Přečetl jsem si dokonce v jedněch okresních novinách rozhovor s místopředsedou vlády Janem Hamáčkem. Tam mu redaktor dává přímou otázku, zda se jeho strana, tedy ČSSD, nebude chtít hojit – šlo o pandemii a její důsledky – na bohatých. Autor měl zřejmě na mysli milionářskou daň z roku 1947, která do jisté míry kompenzovala tehdejší ekonomické problémy plynoucí z neúrody. Dostalo se mu odpovědi, že nikoli. Cestou »komunismu« přece sociální demokracie jít nemůže.

Myslím ovšem, že tento příklad nám zcela jasně dokazuje, jaký má pravice strach z myšlenek na sociální rovnost. Proto znovu začala využívat antikomunistické rétoriky a dokonce návrhů, které mají zasít nenávist a zároveň opět dál nedemokraticky rozdělit společnost.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov