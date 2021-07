Jen vzájemným pochopením může být mír

Před několika dny proběhly médii dvě zprávy, které vlastně měly být jen jednou. V té prvé jsme se dozvěděli, že izraelští vojáci zdemolovali dům údajného palestinského aktivisty a celou rodinu vyhnali na ulici. V onom domě zůstal téměř celý jejich majetek. V té druhé byla zase informace o tom, že Izrael se dostal za své jednání do palby kritiky, a to dokonce z vysokých západních míst a Organizace spojených národů. Pochopitelně tato kritika byla izraelskými představiteli odmítnuta.

Proč vlastně si může izraelská strana myslet, že může všechno? Kvůli minulosti? Jenže ona minulost není jen její minulostí. Holocaust je záležitostí všech nás, nejen Izraelců. I tady u nás žijí lidé a potomci těch, kteří trpěli pro svou tzv. rasovou příslušnost. A nejen u nás. V celé Evropě.

Nebo proto, že jsou vyvolený národ? Klaním se před její dávnou historií, příběhy z Bible, které pocházejí ve Starém zákoně od Izraelitů, ale i staří Řekové, Mezopotámci, Egypťané či Číňané nám zanechali své příběhy a mysleli si o sobě, že jsou výjimeční anebo je za svým způsobem výjimečné bereme my.

Či proto, že země, kterou dnes obývají, byla kdysi »jejich«? Co v dávnověku bylo někoho? Při stěhování národů se měnilo všechno. Kelty u nás střídali Germáni, Germány vytlačili Slované. Kdysi slovanská byla maďarská nížina, od Berlína na sever žili Polabští Slované a měli na přilehlých baltských ostrovech své chrámy. Turci vyvraždili Armény pod Araratem a přivlastnili si jejich území. Ti, kteří přežili, museli utéci a dnes jejich potomci žijí snad ve všech končinách světa. Šlo vlastně o zopakování toho, co s Izraelci udělali Římané naposledy po Titově vítězství. Do toho všeho se později zamíchala křesťanská věrouka, která utečence ponížila svým výkladem víry.

Touha po vlastním státě byla však tak velká, že potomci vyhnaných se rozhodli vrátit do »země zaslíbené«. Ale to jsme již u ideologického zdůvodnění, pod jehož křídly byli vyhnáni zase ti, co zde po staletí žili. A najednou jsme v dnešku. V jedenadvacátém století! Století lidských práv a svobody! Chování izraelského vedení vůči původnímu obyvatelstvu, které nazýváme Palestinci, je skutečně hodno kritiky. Jenže jde o spojence. Především Spojených států. Ti se nesmí kritizovat?

Lídři Evropské unie jsou opatrní. Pokoušejí se zaujmout zdrženlivá stanoviska, i když i někteří z nich se odvážili kritiky. Jen dvě evropské země v minulém vojenském střetu se bezvýhradně postavily za tehdejší Netanjahuovo vedení Izraele. Jednou z těch zemí byla i Česká republika. Dokonce v době vzájemné krvavé potyčky se nad Pražským hradem objevila izraelská vlajka.

Izrael je svébytným státem. Je třeba si cenit toho, co v regionu udělal. Je třeba však i zabezpečit, aby zde mohly svobodně žít také další národy. A to nebude zajištěno jednostrannou podporou vlád, které nectí práva druhých. Toho bychom si i my měli být vědomi. Jen vzájemným pochopením, a ne jednostranností může také na Blízkém východě být mír.

Otakar ZMÍTKO