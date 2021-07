Ekonomika a fake news

Jezdíte rádi na kole? Nebo dokonce chodíte do práce alespoň kousek pěšky? Tak pozor – to děláte moc špatně! Tedy hlavně z pohledu ekonomického. Náš svět je přeci momentálně nastaven úplně jinak, a pokud mu chceme po pandemii pomoci, tak se nesmíme tolik hýbat. Nechápete? Vysvětlím:

Jednoho rána na mě na Facebooku bliknul zajímavý článek, který nesl název Jízdní kolo je pomalá smrt planety. Šlo o údajné vyjádření generálního ředitele Euro Exim Bank, s. r. o., který svým výrokem donutil mnohé k zamyšlení, když řekl: »Cyklista je katastrofa pro ekonomiku země. Nekupuje auta a nepůjčuje si na ně peníze. Neplatí pojistky. Nekupuje palivo, nevystavuje auto potřebné údržbě a opravám. Nepoužívá placené parkoviště. Nezpůsobuje závažné nehody. Nevyžaduje více pruhů dálnic. Nestane se obézní. Zdraví lidé nejsou pro ekonomiku užiteční. Nekupují léky. Nechodí do nemocnic ani k doktorům. Nic nepřidávají k HDP země. Naopak každý nový obchod McDonald's vytvoří nejméně 30 pracovních míst pro 10 kardiologů, 10 stomatologů, 10 odborníků na stravu a výživu, a také evidentně pro lidi, kteří pracují v samotném obchodě.«

No a co teprve chodci? To jsou pak ekonomicky extra zoufalé existence…

Ponaučení? Chcete-li podpořit kulhající ekonomiku, využívejte plně všech služeb, které nabízí! Jezděte autem do obchodů pilně nakupovat, na výlety jen do placených míst, stravujte se ve fastfoodech a pokulhávajících restauracích, ale hlavně se proboha moc nehýbejte!

Samozřejmě mi to nedalo a hledala jsem originál. Vyběhlo na mě ale jen mnoho odkazů s tímto textem s tím, že u poloviny bylo zdůrazněno, že jde o fake news, neboli podvodnou zprávu.

Já si ale říkám, že na každém šprochu je pravdy trochu. Ona to totiž vůbec není ironie. Bohužel mnozí lidé řídící ekonomicky chod tohoto světa tak skutečně přemýšlejí. Jak jinak si vysvětlit to, co se děje nejen v Evropě, ale po celé Zemi? Ekonomiky mnohých států byly a jsou postaveny hlavně na ekonomii služeb. A jak jsem už dříve psala – to nemůže dlouho fungovat. A ejhle, ono to po pandemii skutečně nefunguje! V Evropě naštěstí jsme ještě dosti za vodou, mnozí mají něco za zády, pár měsíců vydrží, a jak to jde, vracíme se opět pilně ke spotřebnímu způsobu života. Ale země, kde i dříve se žilo spíše z ruky do huby?

Každý slyšel o tom, co se děje na Kubě, která má svou ekonomiku také postavenou, tuším, ze sedmdesáti procent na turistice. Nejsou turisti, není nic, protože vše ostatní – průmysl i zemědělství – je okolním světem osekáno embargy. Máme rodinnou známou v Thajsku. Myslíte, že tam je lépe? Vůbec ne. Mnoho hotelů chátrá, protože majitelé odjeli a zaměstnanci utekli živit se zase jen zemědělstvím. Tam nejsou ani ty McDonaldy, aby vytvořily hezkou síť službiček. A takových (dnes pomalu bývalých) turistických rájů je po světě spousta. A co z nich zbude za rok dva? A co lidé tam žijící? To se uvidí, ale hezké koukání to podle mě nebude…

Helena KOČOVÁ