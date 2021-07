Ilustrační FOTO - Pixabay

WHO žádá vakcíny darovat, Poláci prodávají

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí kritizovala záměry bohatších států nakoupit vyšší počet vakcín proti COVID-19, aby měly zásoby na přeočkování. Podle WHO však neexistují vědecké důkazy o potřebnosti třetí dávky.

Farmaceutické firmy pak organizace vyzvala, aby zvýšily dodávky do chudších zemí, kde je stále proočkovanost proti COVID-19 nízká. Epidemická situace se nyní ve světě zhoršuje, a to kvůli šíření nakažlivější mutace delta, uvedla WHO, která je organizací OSN.

Úmysl rozšířit očkování proti COVID-19 na třetí dávku oznámily společnosti Pfizer a BioNTech. Chtějí o to požádat lékové regulátory v USA a v Evropské unii. Podle firem by podání třetí dávky mohlo výrazně posílit imunitu proti covidu – nejméně pětkrát… O přeočkování skutečně uvažuje řada západních zemí, Izrael podání třetí dávky očkovací látky od společnosti Pfizer umožní lidem s oslabenou imunitou.

»Zatím neexistují vědecké důkazy o tom, že je nutné přeočkování,« uvedla hlavní vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová. Zdůraznila, že WHO zakládá svá doporučení a rozhodnutí na výsledcích vědeckých studií, nikoliv pouze na prohlášení výrobců (kteří se samozřejmě hlavně snaží vydělávat).

Krizový manager WHO Mike Ryan poukázal na to, že vztahy mezi chudšími a bohatšími státy se mohou zhoršit, pokud se prosperující země rozhodnou využít vakcíny pro přeočkování místo toho, aby je darovaly chudším zemím, kde jsou více potřeba. »Odsuzujeme stovky milionů lidí k tomu, že nemají žádnou ochranu (proti covidu-19),« uvedl. WHO také poznamenala, že v některých zemích nebyl stále naočkován ani celý zdravotnický personál!

Organizace proto vyzvala americké výrobce Pfizer a Moderna, aby zvýšili dodávky svých vakcín do očkovacích programů pro chudší země. Oba výrobci se zatím soustředili hlavně na dodávky do ekonomicky vyspělých států…

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že epidemická situace ve světě se znovu zhoršuje. »Varianta delta se ve světě šíří velmi rychle, což vede k prudkému nárůstu počtu případů nákazy a úmrtí,« upozornil. To skutečně vidíme, nejblíž od nás momentálně v Rusku. Situace je podle šéfa WHO vážná hlavně v zemích, kde je proočkovanost proti COVID-19 nízká. Právě tam šíření nakažlivější varianty způsobuje vedle nárůstu počtu nových případů nákazy také vyšší počet hospitalizací a úmrtí.

Hrabiví sousedé

A v této situaci se zase nezapřeli známí podnikavci Poláci. Polsko se chystá do dalších zemí nadbytečné dávky vakcín proti COVID-19 nikoli darovat, ale přeprodat. Zájem o očkování mezi Poláky klesá, přičemž preparáty firem Pfizer/BioNTech a AstraZeneca mají relativně krátkou dobu použitelnosti, píše list Dziennik Gazeta Prawna. První zásilka přibližně čtyř milionů dávek vakcín by podle něj mohla odjet ještě tento týden do Gruzie a na Ukrajinu. Zájem prý mají také Vietnam nebo Austrálie.

Varšava předpokládá, že do konce roku prodá do dalších zemí desítky milionů dávek očkovacích látek, které dříve nakoupila. Jejich počet se bude odvíjet od poptávky v samotném Polsku.

Přeprodej nevyužitých dávek vakcín do třetích zemí podle deníku umožňuje dohoda s farmaceutickými společnostmi vyjednaná Evropskou komisí při nákupu vakcín. Jedinou podmínkou je, že prodávající na preparátech nesmí vydělat. Než by je daroval nejpotřebnějším státům třetího světa, které si koupi nemohou dovolit, snaží se tak ve Varšavě aspoň neprodělat.

Polské úřady zároveň slibují, že budou mít vždy v zásobě několik milionů dávek vakcín. Varšava má letos podle smluv podepsaných s farmaceutickými firmami obdržet téměř 100 milionů dávek vakcín proti COVID-19, informuje ČTK.

Polsko očkuje proti této nemoci od prosince loňského roku. V zemi, kde žije přibližně 38 milionů obyvatel, zatím zdravotníci aplikovali lidem 31,5 milionu dávek preparátů, na 15 milionů Poláků je očkováno plně, napsala v pondělí agentura PAP.

(rom)