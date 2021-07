Výpravní budova nádraží Praha-Bubny bude sloužit jako památník holocaustu. V roce 2016 zde probíhala výstava Cesty.Ticha. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Památník ticha příspěvkovou organizací státu

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na úvod koncertu, konaného ve Velké dvoraně pražského Veletržního paláce k uctění obětí »konečné likvidace terezínského rodinného tábora« v Osvětimi-Březince, vyhlásil státní příspěvkovou organizaci Památník ticha.

Zřizovací listinu této nové státní organizace šéf resortu kultury podepsal na konci května. Organizace převezme aktivity obecně prospěšné společnosti, která dosud v objektu bývalého pražského nádraží Bubny pod stejným jménem upozorňovala na židovské transporty a konala řadu akcí (například Bubnování pro Bubny aj.).

Před bývalou výpravní budovou stojí od roku 2015 objekt Brána nenávratna od sochaře Aleše Veselého - jde o stylizované železniční koleje směřující do nebe (tzv. Jákobův žebřík). Instalace byla odhalena přímo na cestě, kterou procházely za nacistické okupace židovské transporty před nástupem do deportačních vlaků směřujících do vyhlazovacích táborů. Odtud bylo v letech 1941 až 1945 deportováno do Terezína a jiných koncentračních táborů na 50 000 židovských občanů Prahy.

V příštích letech by měla být rekonstruována výpravní budova nádraží Praha-Bubny, jež bude sloužit jako památník holocaustu. Železnice ji již dlouho nevyužívá.

Na podzim chce Památník ticha vzpomenout 80. výročí od zahájení židovských deportací a založení ghetta Terezín. Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze chystá například výstavu fotografií Pavla Diase nazvanou Torzo, vzpomínky pro budoucnost, která bude k vidění v bubenské nádražní hale a v Domě U Černé Matky Boží.

Rodinný tábor jako nacistická propaganda

Pietní akce připomněla letos v březnu první etapu vyhlazení terezínského rodinného tábora. V noci z 8. na 9. března 1944 přišlo o život téměř 4000 žen, mužů i dětí, což z události činí největší hromadnou vraždu v historii Československa. Mezi 10. a 12. červencem 1944 – nyní je to 77 let - zahynulo zbylých 3500 vězňů. Do tábora v Auschwitz-Birkenau s označením BIIb bylo mezi zářím 1943 a květnem 1944 převezeno 17 500 českých Židů z Terezína.

Rodinný tábor, který vznikl pro Židy z terezínského ghetta, byl vybudován v září 1943. Nacisté ho využívali k propagandě, chtěli zachovat fikci, že lidi v táboře čeká běžný život. Židé nosili civilní oblečení, mohli psát dopisy a dostávat balíky. Podle vzpomínek spisovatele a překladatele Pavla Stránského tato sekce tábora měla posloužit jako alibi, když se objevily zprávy o organizovaných masových vraždách v Osvětimi. Každý transport měl zůstat v táboře šest měsíců a pak zemřít v plynových komorách. Zplynované měli nahradit další vězni, aby případná komise Mezinárodního červeného kříže zjistila, že jsou vězni v »dobrém« stavu.

Hypnotická Iva Bittová

Na koncertu 12. července, který byl věnován památce obětí vyhlazení tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince, zahrála zpěvačka a houslistka Iva Bittová hudební meditace. Podle webu Památníku ticha Bittová »hypnoticky zaplnila gigantickou prostoru Veletržního paláce svou hudbou, zpěvem a energií«. Jako pamětník vystoupil Toman Brod, který vzpomněl na své poslední dny v osvětimském lágrbaráku BIIb a »na své ‚štěstí‘, když jej vybral doktor Mengele mezi tzv. Birkenau Boys jen čtyři dny před tím, než vypukla masová likvidace terezínského rodinného tábora«.

