Stálo nám angažmá v Afghánistánu za to?

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém zasedání v Praze schválil stanovisko k zahraničně-politické situaci, které uvádíme v plném znění.

Marné snahy Spojených států a jejich vazalů z NATO nastolit v Afghánistánu »Pax Americana« po 20 letech neslavně končí. To, co je prezentováno jako plánované stahování vojsk z válečné oblasti, je ve skutečnosti spíše nekoordinovaný úprk okupačních sil, a to dokonce ještě před termínem, který si pro stažení stanovily. Prohlášení prezidenta Spojených států Joe Bidena, že tímto krokem hodlá ušetřit další generaci Američanů strastí válečného konfliktu, by mělo být vytesáno do kamene, aby bylo odstrašujícím příkladem pro případné další choutky o rozpoutání nových válečných konfliktů v jiných koutech světa. Paradoxem je, že Američané utíkají ze země před silami, které sami vytvořili, financovali a vyzbrojili, a to v době, kdy ještě stáli proti svému tehdejšímu geopolitickému rivalovi – Sovětskému svazu. Účet za tuto agresi je velice tragický, stovky tisíc obětí mezi afghánskými občany, 3400 spojeneckých vojáků, včetně 14 českých. Dále nesmírné ekonomické škody, rozvrácená infrastruktura a úplná destabilizace regionu, kde je problémů víc než dost.

Jediným východiskem z tohoto marasmu, ve kterém se ocitly mezinárodní vztahy, je obnova vlády podle mezinárodního práva a spolupráce velmocí v rámci OSN, při respektování všech principů, které stály u jejího založení, pro zachování míru a mezinárodní bezpečnosti. KSČM se ptá české vlády, kolik naši zemi skutečně stálo, nejen finančně, toto vazalské angažmá v Afghánistánu?

Výkonný výbor ÚV KSČM