Hrála v orchestru v Osvětimi

Odešla Esther Bejarano, jedna z posledních, která přežila orchestr vytvořený v táboře smrti v Osvětimi. Zemřela minulý týden ve věku 96 let v židovské nemocnici v Hamburku (SRN).

Orchestr složený ze 40 vězeňkyň musel hrát v koncentračním táboře vždy, když vězni pochodovali do práce nebo když dorazily nové vlaky s Židy. Nástrahy nacistického koncentráku přežila. Později zasvětila svůj čas tomu, aby svět nezapomněl na holocaust.

Bejaranovu sestru a rodiče zavraždili němečtí nacisté. Když jí bylo 18 let, byla poslána do Osvětimi, kde byla nucena nosit těžké kameny. Jednoho dne ale zjistila, že stráže SS hledají hráče na akordeon, který by se přidal k orchestru tábora. Přestože nevěděla, jak hrát na nástroj, přihlásila se dobrovolně.

Vzpomínala si na osvětimský ženský orchestr, který musel hrát pro nově příchozí. »Věděli jste, že budou zplyňováni, a jediné, co jste mohli udělat, bylo stát tam a hrát,« řekla agentuře Deutsche Welle v roce 2014. Nakonec byla převezena do ženského koncentračního tábora Ravensbrück, odkud se jí podařilo uprchnout.

»Esther Bejarano přežila Osvětim, protože hrála v táborovém orchestru na harmoniku. Zasvětila svůj život hudbě a boji proti rasismu a antisemitismu,« uvedl Meron Mendel, vedoucí Vzdělávacího střediska Anne Frankové. Německý ministr zahraničí Heiko Maas uvedl, že Bejarano je důležitým hlasem v boji proti rasismu a antisemitismu.

Bejarano spoluzaložila Mezinárodní osvětimský výbor a přednášela ve školách o svém životě. Vystupovala také po boku svých dětí, hrála jidiš melodie a židovské odbojové písně ve skupině nazvané Confidence. Po skončení druhé světové války žila v Izraeli a stala se zpěvačkou, než se v roce 1960 vrátila do Německa.

»Mstím se tím, že chodím do škol, že říkám lidem, co se tehdy stalo. Aby se nic takového už nikdy nemohlo stát,« říkávala Esther Bejarano.

(za)