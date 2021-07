Z on-line konference k vyhlášení ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2020.

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020

Když se řekne – Firma roku, rovné příležitosti, tak si málokdo představí něco konkrétního a odvrátí zrak od takového textu. Přitom je to vážná věc. Jedná se totiž o soutěžení zaměstnavatelů v tom, jak jsou pozorní vůči svým pracovníkům a pracovnicím, jak jsou ohleduplní i k jejich rodinným povinnostem, jak v praxi uplatňují princip rovnosti všech. Podívejme se, kdo si vedl v roce 2020 nejlépe.

Výsledky byly vyhlášeny on-line 18. června. Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií a během ní.

Ocenění Firma roku vyhlašuje Gender Studies, o. p. s., již od roku 2004. Jak říká ředitelka této organizace Helena Skálová, téma rovných příležitostí považují v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních otázek genderové rovnosti.

Do letošního ročníku se přihlásily firmy a organizace s celkovou zaměstneckou populací čítající téměř 30 tisíc lidí. Součástí hodnocení byl průzkum ve vybraných organizacích, kterého se zúčastnilo téměř 1500 respondentek a respondentů a ze kterého se podařilo získat unikátní data. Výsledky průzkumu představila Klára Čmolíková Cozlová z Gender Studies. Vítězné firmy a organizace seznámily diváctvo s příklady své nejlepší praxe, novinkami a výzvami.

Výsledky

1. místo: Československá obchodní banka, a. s.

2. místo: CEITEC Masarykova univerzita

3. místo: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s. r. o.

Zvláštní cena poroty: mamacoffee, s. r. o.

Hodnocení probíhalo i letos ve dvou kolech, kdy v prvním hodnotil materiály všech přihlášených interní tým Gender Studies, ve druhém pak odborná porota, jež letos zasedla ve složení: Šárka Homfray (právnička se zaměřením na pracovní právo, Odborový svaz státních orgánů a organizací), Hana Salačová Svobodová (expertka na procesní a personální management), Radan Šafařík (právník, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR), Jiří Šatava (ekonom, analytik think-tanku IDEA, člen Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV) a Helena Skálová (genderová expertka, ředitelka).

Vyvážený vztah »zaměstnání – osobní život«

Zástupkyně firmy, která obsadila nejvyšší příčku, vrchní ředitelka a členka představenstva ČSOB Marcela Suchánková uvedla: »Až obdivuhodně dobře jsme se během uplynulého roku zvládli přizpůsobit způsobu práce vyvolanému pandemií. Nebyla to ale náhoda, už před pandemií jsme měli pro flexibilní práci připraveny naše budovy i potřebné IT vybavení pro většinu zaměstnanců. Naším standardem je vzdálená (tzv. hybridní) spolupráce.«

ČSOB se také podle Suchánkové dlouhodobě věnuje podpoře rodičů. »Máme dvě vlastní školky, příspěvky na školkovné, aktivně komunikujeme s rodiči a nabízíme jim možnosti kratších úvazků. Na rodiče jsme samozřejmě mysleli i v době pandemie. Díky tomu se nám vracejí rodiče z rodičovské do práce třikrát častěji dříve, než je průměr trhu.«

Jiří Nantl, ředitel CEITEC při MU, uvedl: »Chceme, aby CEITEC byl nejen silná vědecká instituce s mezinárodně uznávanými výsledky, ale také komunitou vyznačující se určitou vnitřní kulturou. Před pěti lety jsme si vytyčili strategický cíl, že CEITEC bude institutem s férovým a přátelským prostředím. Zdá se, že se nám to daří.«

A co k umístění IBM GSDC řekla Jana Černínová z tohoto podniku? »Ocenění je výsledkem dlouhodobé strategie IBM, téma rovných příležitostí bylo pro naši společnost vždy důležité a je zakomponováno v podnikové kultuře už desítky let. Jako firma zaměřená na IT jsme důkazem, že informační technologie již dávno nejsou jen mužskou doménou. Aktivně podporujeme naše zaměstnance a zaměstnankyně v jejich kariérním růstu, nejen po profesní stránce, ale i možností flexibilní pracovní doby či nabídkou částečných úvazků. Tím umožňujeme ženám i mužům vyvážené nastavení vztahu ‚zaměstnání - osobní život‘ a poskytujeme jim možnost flexibilnějšího návratu do práce, např. po mateřské dovolené.«

Rovnost je jejich DNA

Pro společnost mamacoffee (provozuje kavárny) je letošní ocenění v soutěži Firma roku již druhé v pořadí. »Potřeba slaďování byla pro nás jako rodinnou firmu vždy důležitým tématem. Stejně tak rovnost, kterou v mamacoffee od samého začátku prosazujeme a která buduje silné mezilidské vztahy. Rovnost chápeme jako klíčovou hodnotu – DNA naší společnosti. V době pandemie jsme tomuto tématu věnovali ještě větší pozornost na všech úrovních, a to se zohledněním individuálních detailů a potřeb. Díky tomu si myslíme, že z této krize vyjdeme posíleni,« řekl Daniel Kolský, spolumajitel a spoluzakladatel mamacoffee.

Gender Studies slaví v letošním roce 30. výročí své existence a soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již dlouhá léta patří do portfolia jejich aktivit.

