Msta je přímo v rozporu s Listinou základních práv a svobod

Návrh na odejmutí části důchodů těm, kteří v minulém režimu patřili k tzv. represívním složkám, tedy od členů vlády, přes členy ÚV, pracovníky ústředního výboru, až k pracovníkům některých bezpečnostních složek, je jen výrazem vlastního nečistého svědomí. Lidovci, kteří posluhovali tehdejší KSČ a na rozdíl od komunistů se od své tehdejší strany, která byla u toho, neoddělili, dnes mají zřejmě nečisté svědomí, a proto zavrhli dokonce své křesťanské učení, které odmítá mstu, i když víme, jak se katoličtí stoupenci dokázal mstít na jinověrcích nebo hereticích.

Tvrzení o tom, jaké měli pracovníci vyjmenovaných orgánů výhody, je lež. Členové ústředního výboru, nejméně z poloviny dělníci, zemědělci a další pracující, kvůli svému členství nepobírali ani korunu navíc. Dokonce, stali-li se poslanci, zastávali tyto funkce pouze za »proplacené cesťáky a ušlou mzdu«. Na rozdíl od dnešních poslanců za stranu KDU-ČSL. Zaměstnanci ÚV byli placeni hůře než pracovníci ve výrobní sféře. Často právě z ní sem přicházeli lidé, kteří platově tím ponížili. Teprve, když se osvědčili a získali určitý nadhled, se často vraceli zpět do výrobní či jiné sféry. Ani příslušníci bezpečnostních složek pracující na, podle lidovců, tzv. represívních postech, neměli platy vyšší než jiní policisté.

Návrh na snížení důchodů se týká i ministrů, ale že by tehdejší ministři měli vyšší platy než ministr minulé vlády, tedy pan Jurečka, je jen k smíchu.

Msta za vlastní postoje v minulosti je přímo v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí české Ústavy, byť zahalená do lidoveckých frází. Ale, proč si nevykládat zákony, jak se mně právě hodí? Byli jsme Evropě k smíchu a ke kritice, jak si lze přečíst v pamětech Čestmíra Císaře, při přijímání lustračních zákonů. Nebude tomu jinak ani nyní, byť inspirace k návrhu vyšla od kývající se slovenské vlády. Pro Evropu jsme už tak jako tak zemí, od níž je třeba, pokud možno, se držet dál.

Je tu i otázka: Jak budou posuzováni ti, co během pohovorů na konci krizových let museli ze svých funkcí odejít? Ti pochopitelně také budou postiženi snížením nebo snad dokonce odebráním důchodu. Týkalo by se to i například Františka Kriegla či Josefa Smrkovského, herce Václava Vosky, člena ČNR v roce 1968, či třeba Zdeňka Mlynáře, kdyby žili? A týká se to generála Petra Pavla, který poslední dvě léta před listopadem byl zpravodajcem v ČSLA?

Jiří VÁBR