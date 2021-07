Pokud jde o Kubu, můžeme vyzývat

Spojené státy a Evropská unie vyzvaly kubánské vedení k tomu, aby propustilo zadržené demonstranty. Tamější demonstrace původně ohlášené jako protest proti nedostatečnému očkování prý jsou dnes protivládními. Tuto variantu jsme se dozvěděli poté, co zřejmě první vysvětlení bylo propagandisticky nepůsobivé. Zda je to pravda, je zatím těžké ověřit.

Mě zaujalo ovšem něco jiného. Ona zmíněná výzva. Objevuje se vždy tam, kde vládnou oponentské režimy, tedy neposlušné Spojeným státům. Ještě si pamatujeme, že tomu tak bylo při demonstracích v Rusku, v čínském Hongkongu, v Bělorusku. Nepamatuji si však, že by třeba Evropská unie zvedla svůj hlas, když se demonstrovalo v americkém Seattlu či po mnoha demonstracích svolaných proti rasismu, jenž v USA stále přetrvává. I tady byli zatýkáni a zadržováni lidé. O tom, že by Spojené státy žádaly propuštění zadržených po demonstracích v Katalánsku či »žlutých vest« v Paříži a jinde, jsem neslyšel. Že jde o jiné demonstrace? V čem se ty jiné liší? Nemám na mysli demonstrace končící násilnostmi a rabováním. Tam jde o něco jiného. Ty v Barceloně byly přece nenásilné a jen policejní zásahy je zradikalizovaly. V Paříži tomu nebylo jinak. Na Kubě demonstrujícím dodal »důvody« jejich americký soused a embargo, které zemi desetiletí dusí. Do toho přišla další vlna koronaviru. K podněcování odporu stačil zřejmě internet a podněty z americké strany.

Za demonstracemi v Barceloně bylo jednání španělské vlády. Ani ve Francii tomu nebylo jinak. Ve Španělsku lídry katalánské vlády odsoudili na dlouholetá vězení. Jen proto, že se dovolili zeptat Katalánců, zda nechtějí samostatnost, po níž země touží už staletí a kvůli níž za Francova režimu šlo mnoho lidí na smrt. Ve Francii šlo o sociální požadavky. Byly dokonce velmi radikální. I proto nikdo neprotestoval proti zadržování a odsuzování vůdců nebo těch, kteří za vůdce byli pokládáni. Mlčí se. Spojence není přece možné kritizovat. O obou se česká média zmiňovala jen zpravodajsky. Vztahy přece nelze narušovat.

Kuba je nepřátelská země, tedy pro Spojené státy. Proto je chování k ní zcela jiné. Pokud jde o Kubu, můžeme dokonce žádat, tedy USA a Unie, cokoli. Pokud jde o Seattle, musíme se svým názorem mlčet, stejně jako v případě Barcelony a Paříže.

Jan PEHE, člen Společnosti česko-kubánského přátelství