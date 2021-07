Nebe bez mraků

Psal se rok 1937 - 26. duben. To, co mělo být hrůzami až další světové války, odpověď na otázku, zda se dá celé město srovnat bombami se zemí, se stalo skutečností. Eskadra heinkelů otevřela své bombovnice a srovnala Guerniku. Dílo zkázy dokonaly formace junkersů. Dva dny nato vstoupila do města vojska frankistů. Pabla Picassa barbarská zkáza Guerniky inspirovala k vytvoření slavného obrazu, svět byl zděšen. Tou dobou již více jak rok probíhala krvavá občanská válka ve Španělsku mezi zákonnou republikánskou vládou a pučistickými frankisty. Již rok se lid Španělska za pomoci dvou států, Sovětského svazu a Mexika, snažil bránit výsledek parlamentních voleb, republikánskou vládu proti fašistickým důstojníkům vedeným generálem, později generalissimem Frankem.

Byla to zvláštní doba, kdy fašismus zvedl svůj prapor k nebi a po italské agresi v Habeši zkusil přímý útok na demokracii na evropské půdě. Španělsko stálo na křižovatce cest. V únoru 1936 se zde konaly volby do kortesů a republikánské, levicové a protifašistické strany získaly v alianci Lidová fronta 263 křesel. Strany konzervativní, pravicový střed a fašisticky orientované získaly křesel 210. Zrodila se naděje pro zemi, kterou v letech 1923 až 1930 zmítala vojensko–monarchistická diktatura Prima de Rivery, a to i po vzniku republiky v roce 1931. Je pravdou, že proti vládě po únorových volbách 1936 stály početné zástupy domácích i zahraničních nepřátel, nenávistně se proti ní stavěli vysocí důstojníci, doslova ji nenáviděli příslušníci fašistické organizace falangy, jež se inspirovala Mussolinim.

Povstání proti legitimní republikánské vládě začalo vzpourou 17. července 1936 v Maroku. Následující den se přeneslo do pevninského Španělska. Je třeba říci, že nerozhodnost a nejednotnost zákonné vlády, podceňování nebezpečí puče a následně váhání až liknavost rozhodnutí vydat zbraně lidu vykonaly své. Franco jasně postavil ultimativní požadavky, jež republikánská vláda nemohla přijmout. To, co následovalo, byl hrdinný zápas španělského lidu za široké podpory mezinárodních pokrokových dobrovolníků bez ohledu na politickou příslušnost proti fašismu a její diktatuře. Rozdání zbraní lidu 20. července 1936 však zabránilo rychlému a snadnému vítězství pučistů. Nastala tři dlouhá léta nerovných bojů o svobodu, v níž na straně republikánského Španělska stál pokrokový svět.

Boj byl nerovný, Společnost národů opřena o Ligu národů rozhodla nevměšovat se do »vnitřních záležitostí Španělska«. Toto rozhodnutí naprosto ignorovaly fašistické státy Německo a Itálie. Odvahu pomoci republikánům, legitimní vládě, mělo pouze Mexiko a Sovětský svaz a pak tisíce dobrovolníků, jež se postupně zformovaly do interbrigád, a hrdinně bojovaly proti fašistické hrozbě. Jejich zásluhou fašisté nedobyli Madrid, jejich zásluhou bylo odraženo několik fašistických ofenziv, jež měly Španělskou republiku zardousit. Počet dobrovolníků v interbrigádách se odhaduje na 32 až 35 tisíc. Nechyběli mezi nimi ani čeští interbrigadisté a celá řada členů KSČ. Počet komunistů dosahoval od 20 do téměř 50 procent všech československých interbrigadistů, což byl nemalý podíl, který však nijak nesnižuje váhu a pomoc příslušníků i jiných stran či prostě pokrokově smýšlejících protifašisticky orientovaných dobrovolníků. Jejich počet se odhaduje na více jak dva tisíce. Dobrovolníci byli nejdříve řazeni k různým jednotkám. Časem však vznikaly i jednotky s výraznou převahou Čechů jako Pěší četa Klementa Gottwalda, protiletadlová baterie K. Gottwalda či prapor T. G. Masaryk. V říjnu 1938 nařídila Společnost národů úplné stažení interbrigadistů ze Španělska. Bez jejich pomoci se nerovný boj republiky proti pučistům, jimž pomoc fašistického Německa a Itálie sílila, stával stále nerovnější a neudržitelnější.

»Symbolicky« 15. března 1939, kdy nacistická vojska vstupovala do Prahy, padl Madrid. Prvního dubna 1939 občanská válka ve Španělsku oficiálně skončila. Partyzánský odpor trval ještě mnoho let poté. Slova Dolores Ibárruri Gómez »No pasarán!« (Neprojdou) z počátku války se stala mementem všech pokrokových zápasů. Nic na tom nezmění, že Franco přežil ostatní fašistické diktátory, například Mussoliniho či Hitlera. I jeho dny nakonec byly sečteny.

Trpké výročí počátku občanské války ve Španělsku a prvního velkého válečného střetnutí s fašismem nás musí varovat, že autoritářství, fašismus není zdaleka v myšlenkách mnoha lidí a společenských vrstev minulostí. Měly by pro nás být mementem, že velké nadnárodní korporace, bankovní kapitál, dokážou se pro to, aby uchovaly svou moc, dopustit i těch nejhorších zločinů, tedy i vyvolat občanskou válku.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM