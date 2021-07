Ilustrační FOTO - Pixabay

Pravice zablokovala schvalování pěti týdnů dovolené

Závěrečnému schvalování komunistické novely zavádějící pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance zabránili poslanci Pirátů a TOP 09. Před zahájením projednávání novely si oba kluby vzaly přestávky až do 14 hodin, což je doba, kdy podle jednacího řádu končí čas vymezený pro schvalování předloh.

Důvodem bylo, že KSČM prosadila novelu zákoníku práce jako druhý bod jednání. To se nelíbilo části opozice v čele s Piráty, TOP 09 a lidovci. Podle původních plánů měla dolní komora schvalovat nekonfliktní novely například k protipožárnímu zabezpečení pobytových sociálních zařízení a k financování dětských skupin.

Nicméně šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek přiznal, že v jejich rozhodnutí hrálo roli to, že poslanci z řad ANO, KSČM a ČSSD měli zabránit pokračování mimořádné schůze Sněmovny ve čtvrtek. Na ní chtěla opozice prosadit zřízení sněmovní vyšetřovací komise k nákupům vlády kvůli pandemii koronaviru a k vládním opatřením proti jeho šíření. Schůze však byla předčasně ukončena, protože v sálu nebyl dostatek zákonodárců a Sněmovna nebyla usnášeníschopná.

»V důsledku společného postupu ANO a KSČM, které, ačkoliv měly přítomné poslance v sále, tak se nepřihlásilii, tak snížili kvorum a znemožnili projednání záležitostí, které se týkají koronaviru v České republice,« zdůvodnil rozhodnutí Pirátů Michálek.

Proti tomu se ohradil předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. »Když si svolám mimořádnou schůzi, tak také přijdu do práce, přihlásím se, jsem tady a makám. A když tady prostě svolavatelé mimořádné schůze nejsou, no tak potom najednou není, kdo by hlasoval. Není naší vinou, že zhavarovala mimořádná schůze,« prohlásil směrem k pravicové opozici.

Místo schůze kampaň

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip poukázal na to, že pravicoví lídři si v době mimořádné schůze, jejíž svolání iniciovali, dělali předvolební kampaň. Fotografie z ní umísťovali na svůj Facebook. »Je nechutné od těch, kteří svolají schůzi, aby si na svůj Facebook dávali záběry ze své volební kampaně a my jsme tady seděli a byli jsme obviňování z toho, že jsme snad narušili projednání nějakého bodu. To nemohu přijmout. Jestli si opravdu myslíte, že si to necháme líbit, no, nenecháme,« prohlásil Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Zároveň konstatoval, že nynější volební období je obdobím, kdy je nejméně projednaných návrhů zákonů. Obstrukce proti projednávání nejen vládních návrhů zákonů, ale i návrhů z dílny klubu KSČM či dalších klubů se podle Filipa staly běžnou praxí. »Není možné upírat ústavní právo k projednání návrhu zákona. My ho máme stejně jako každý z vás. Tak neupřednostňujte jenom své zájmy nad zájmy ostatních,« vyzval pravicové kluby. Připomněl, že ve čtvrtek se snažil o uzavření určitého kompromisu, k tomu však nedošlo. »Nechtějte po nás, abychom pracovali podle vašich not,« řekl Filip.

Témata ve společnosti zůstávají

Předřazení novely zákoníku práce kritizoval také předseda lidovců Marian Jurečka. »V parlamentní demokracii, i když je vždycky postavena na tom, že kdo má většinu, tvoří obvykle vládní koalici a ten zbytek tvoří opozici, alespoň platí nějaké základní elementární principy a dohody,« řekl.

Kováčik v reakci připomněl období pravicových koalic, kdy v podstatě všechny návrhy KSČM byly »nemilosrdně zválcovány a hrnuty před sebou až do konce volebního období« s poukazem, že se na ně nedostalo. »Věřte, byla to velmi nízká čísla tisků, tak jako je nízké číslo tisku zákoníku práce. Dávno mohl být za námi,« řekl.

Připomněl mnohahodinové obstrukce, které provázely například nedávné projednávání důchodů a které rovněž nezněly z lavic ANO, KSČM nebo ČSSD. Obstrukce jsou sice podle něj legální součást parlamentní demokracie, ale svědčí to o tom, která témata kdo upřednostňuje. »Dnes jsme možná skončili, možná i v tomto volebním období ta témata skončila. Ale ta témata zůstávají ve společnosti. Navzdory vašim přestávkám a pauzám,« uvedl.

Po pauze předsedající Vojtěch Pikal (Piráti) schůzi přerušil do poloviny září. To je na programu také poslední řádná schůze Sněmovny před podzimními volbami. Je jisté, že do té doby se poslanci sejdou ještě minimálně jednou, a to zřejmě 30. července, kdy se má uskutečnit mimořádná schůze. Na ní by se mělo schvalovat navýšení důchodů nad rámec povinné valorizace. Celkem se mají o prázdninách uskutečnit podle aktuálních informací nejméně tři mimořádné schůze zejména k sociálním předlohám.

(jad)