Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Tálibán se na nově obsazených územích vrací ke starým praktikám

Několik dní poté, co se fundamentalistické hnutí Tálibán zmocnilo odlehlého okresu na severu Afghánistánu, vydali jeho představitelé první nařízení, která zaslali místnímu imámovi. V dopise mimo jiné stálo, že ženy nesmějí chodit nakupovat na tržiště bez mužského doprovodu a muži si nesmějí holit vousy, uvedl podle agentury AFP 25letý Sefatulláh, který v okrese Kalafagan žije. Povstalci rovněž zakázali kouření a varovali před přísnými tresty v případě porušení pravidel.

Od 1. května, kdy Spojené státy a Severoatlantická aliance zahájily stahování posledních vojáků z Afghánistánu, ovládl Tálibán velkou část afghánského území, obsadil klíčové hraniční přechody a obklíčil řadu provinčních metropolí. V některých oblastech, které se dostaly pod jeho vládu, hnutí znovu zavádí přísnou interpretaci islámského práva šaría.

Minulý měsíc se Tálibán zmocnil kromě jiného města Šar Chán Bandár, hlavního přechodu na hranici Afghánistánu a Tádžikistánu. "Poté, co padl Šar Chán Bandár, Tálibán zakázal ženám vycházet ze svých domovů," řekla agentuře AFP Afghánka Sadžída, která v té době pracovala v místní továrně. "Mnoho žen a dívek se tady věnovalo šití, vyšívání a výrobě bot... Nařízení Tálibánu nás vyděsilo," uvedla.

Hnutí Tálibán vládlo v Afghánistánu od roku 1996 do roku 2001, kdy bylo po teroristických útocích na New York a Washington z 11. září svrženo s pomocí americké invaze. Za vlády Tálibánu měly dívky v Afghánistánu zakázáno studovat, ženy směly opouštět domov jen v doprovodu mužských příbuzných a za zločiny jako cizoložství byly ukamenovány. Muži požívali větších svobod, nesměli se ale například holit, museli nosit pouze tradiční oblečení a v případě, že nenavštěvovali modlitby, jim hrozilo bití.

Na sociálních sítích se tento týden objevilo prohlášení, vydané údajně Tálibánem, které vyzývá afghánské vesničany, aby provdali své dcery a vdovy za bojovníky hnutí. "Všichni imámové a mullové na obsazených územích by měli předat Tálibánu seznam dívek starších 15 let a vdov mladších 45 let, které by mohly být provdány za bojovníky Tálibánu," píše se v listu.

Tálibán, který v poslední době zmírnil svou rétoriku, vydání podobných prohlášení popřel a označil je za propagandu. "Jde o fámy, které se šíří prostřednictvím zfalšovaných dokumentů," uvedl mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid.

Lidé, kteří žijí v oblastech nedávno dobytých Tálibánem, ale trvají na tom, že zprávy ze sociálních médií jsou pravdivé. V okrese Javan u hranice s Tádžikistánem si představitelé Tálibánu nechali svolat obyvatele do místní mešity. "Jejich velitelé nám řekli, že v noci nikdo nesmí opouštět domov. Všichni muži musí nosit turban a nesmí se holit," řekl AFP 32letý Nazir Muhammad. "Dívky od sedmé třídy výš nesmí chodit do školy," dodal.

Tálibán opakovaně prohlašuje, že je připraven chránit lidská práva, včetně práv žen, musí se ale slučovat s "hodnotami islámu". Sadžídě, žijící u hranice s Tádžikistánem, došla po několika dnech s vládou Tálibánu trpělivost a uprchla do nedalekého města Kunduz. "V oblastech pod vládou Tálibánu nebudou moci ženy nikdy pracovat. Proto jsem odešla," prohlásila Sadžída.

(čtk)