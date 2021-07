Ilustrační FOTO - Pixabay

Kolektivní imunitě jsme blízko

Kolektivní imunitu má Česká republika podle biochemika Zdeňka Hostomského »na dosah ruky«. Stoupá počet očkovaných, zároveň mnoho zejména mladých lidí COVID-19 prodělalo.

Avizované ukončení úhrad testů na koronavirus z veřejného zdravotního pojištění Hostomský považuje za racionální, nikoli kontroverzní rozhodnutí. Ani imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Václav Hořejší to nepovažuje za porušení základních lidských práv. Hostomský a Hořejší to řekli v diskusi na CNN Prima News.

Onemocnění covid-19 podle Hořejšího v ČR prodělalo podle oficiálních údajů kolem 1,7 milionu lidí a více než čtyři miliony obyvatel je očkovaných. To by bylo pro kolektivní imunitu podle něj stále nízké číslo, ale dá se předpokládat, že s koronavirem se setkalo mnohem více lidí. Pokud by to byla pravda, dramatický nárůst počtu nakažených už by nemusel nastat. Očkování považuje za nejspolehlivější způsob k dosažení kolektivní imunity. Vzhledem k tomu, že momentálně musí všichni čelit nakažlivější variantě delta a očkování je účinné zhruba na 90 procent, lidé by měli očkování brát nejen tak, že chrání sebe, ale že udělají něco i pro druhé. Tvrdé jádro tzv. odpíračů očkování je podle něj malé.

Největší nebezpečí Hořejší vidí v tom, že nejméně půl milionu lidí nad 65 let, kteří patří do rizikové skupiny, ještě není očkováno. Proto je nutné ještě mnohá opatření dodržovat. Pokud by se koronavirus mezi tyto obyvatele rozšířil, mohli by umírat. Podle Hostomského se navíc potvrdilo, že u seniorů jsou vakcíny zvlášť účinné. Neočkovaných lidí starších 65 let je podle něj kolem 200 000 až 300 000.

Konec proplácení testů na koronavirus z veřejného zdravotního pojištění, které by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo nastat od 1. září, je podle Hostomského mechanismem, který by mohl přimět lidi k očkování. »Myslím, že je to legitimní přístup,« řekl. Očkování by přesto podle něj mělo být dobrovolné a stát by k němu neměl občany nutit.

V dnešní společnosti jsou lidé podle Hořejšího často ve svých svobodách omezování, mnohdy stojí i jedna svoboda proti druhé. Za omezování osobní svobody by bylo možné podle něj považovat například používání bezpečnostních pásů v autě, protože člověk, který je nepoužije, neohrožuje nikoho dalšího. »Pokud se tedy někdo nechce nechat očkovat, má možnost služeb využívat s negativním testem, ale bude ho to něco stát,« dodal.

(zmk)