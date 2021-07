Povodně u Bad Schandau FOTO - hippopx.com

Dílo zkázy postihlo o víkendu další regiony

Počet obětí ničivých záplav na západě Evropy překročil do naší včerejší uzávěrky děsivou hodnotu 180. Nejvíce lidských životů, 165, si živel vyžádal v Německu. Belgie hlásí zatím 31 mrtvých, o 163 nejsou žádné zprávy. Německá policie se obává, že počet obětí se bude dál zvyšovat, protože řada lidí je stále vedena jako nezvěstní a těla některých z nich mohou být ještě pod troskami, které se odklízejí.

Záplavami nejvíce postiženou oblastí je stále západoněmecká Porýní-Falc, konkrétně okres Ahrweiler a jeho blízké okolí, kde registrují 110 mrtvých. Další zasažená spolková země Severní Porýní-Vestfálsko zvýšila počet mrtvých na 46. O jednom úmrtí informovala média i z Bavorska, které s dalšími východoněmeckými zeměmi zasáhly přívalové lijáky v sobotu.

V Severním Porýní-Vestfálsku patří k nejpostiženějším místům město Erftstadt, ležící asi 20 kilometrů jihozápadně od Kolína nad Rýnem, kde řadu lidí hledají jejich příbuzní. Jako nezvěstné úřady evidují 59 lidí. Mezi hledanými jsou i obyvatelé pečovatelského domu pro seniory, který musel být evakuován.

Městské úřady v Erftstadtu rovněž sdělily, že z vody bylo dosud vyproštěno na 70 vozidel, ale 25 dalších je ještě třeba vytáhnout. Dosud ani v jednom z osobních a nákladních aut nebyl nalezen žádný člověk, nicméně k několika vozům, které jsou namačkané na sobě, zatím není možný přístup.

Strašidelný obraz zkázy

Do Porýní-Falce včera přijela německá kancléřka Angela Merkelová. V sobotu oblasti postižené přírodní katastrofou navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Merkelová v Ahrweileru dala najevo zděšení nad surrealistickým »strašidelným obrazem« zkázy. Podle agentury DPA prohlásila, že »němčina sotva zná slova pro způsobenou devastaci«.

Ministr financí Olaf Scholz se podle listu Bild chystá navrhnout ve středu vládě balíček okamžité pomoci postiženým. Mělo by se jednat o 300 milionů eur (7,66 miliardy korun). Odhadnout celkové škody napáchané záplavami se však zatím logicky nikdo ani nepokusil.

Silné deště působí problémy také v dalších evropských zemích, včetně České republiky. Záplavy měly podle ČTK dopad mj. na železniční spojení mezi ČR a Německem.

Se záplavami se po Německu, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a Švýcarsku potýká i Rakousko. Přívaly vody způsobily škody na řadě míst, přičemž nejvíce postižené je Salcbursko. Zcela zatopené je například historické centrum města Hallein jižně od Salcburku. Znepokojivá situace je podle agentury APA i v tyrolském okresním městě Kufstein blízko hranic s Bavorskem. »Ve vodě je prakticky centrum města, což jsme ještě nezažili,« řekl starosta Martin Krumschnabel.

Zachránili krávu

V souvislosti s nezměrnou ekologickou tragédií, další z daní za dosud mnohými podceňované klimatické změny, přišla alespoň jedna pozitivní zpráva z Nizozemska. Tamní záchranáři v sobotu z řeky Mázy, na níž se jinak protrhávají hráze, zachránili krávu, kterou rozvodněná řeka odnesla 100 kilometrů po proudu! »Překvapilo nás, že kráva takovou vzdálenost přežila,« konstatoval mluvčí hasičů ve městě Escharen v provincii Severní Brabantsko. Zachráněné chovné zvíře pochází z vesnice Echt na jihu Nizozemska. Zubožené krávy, jež ležela u břehu v naplavených troskách, si všimli kolemjdoucí, kteří okamžitě kontaktovali hasiče. »Nevíme, jestli zvíře unášel celou dobu proud, nebo se v některých částech dotýkalo nohama dna,« uvedl mluvčí… Podle stanice stejné zvíře v Máze zahlédli i pracovníci vysílací společnosti NOS ve městě Steyl, které leží napůl cesty mezi Echtem a Escharenem.

Nutná dekarbonizace

Katastrofické pustošící povodně jsou rovněž podle španělského listu El País dalším důkazem výzev, jimž čelíme kvůli změnám klimatu. El País poukázal na to, že nynější povodně překvapily svou intenzitou a rozsahem. »To, co se stalo, ukazuje, že ani rozvinuté společnosti s vynikající infrastrukturou a dobrou ochranou před katastrofami nejsou ušetřené ničivých účinků tak extrémního počasí. Dopad zasáhl srdce nejrozvinutější části Evropy s tragickými následky,« shrnuje list. »Katastrofa jasně ukazuje, že musíme rychleji pokročit směrem k dekarbonizaci ekonomiky,« vyzval také El País.

»Vědci již léta varují, že rostoucí emise oxidu uhličitého povedou ke globálnímu oteplování a ke stále extrémnějšímu počasí v podobě sucha, povodní, vln veder a bouří,« napsal také britský list The Times. »Tyto extrémní události se nyní vyskytují mnohem častěji, než sami vědci předpovídali. To by nás mělo všechny znepokojovat,« konstatuje deník. »Extrémní povětrnostní jevy varují vlády, že musejí zintenzivnit své úsilí ve snaze přizpůsobit se změně klimatu, ke které již dochází,« dodává.

(rj)