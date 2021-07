Účastníci on-line summitu u příležitosti 100 let KS Číny

Společné prohlášení ze summitu KS Číny

My, deset tisíc delegátů zastupujících 503 politických stran a organizací z více než 160 zemí světa, jsme se 6. července 2021 prostřednictvím videopřenosu zúčastnili summitu Komunistické strany Číny a světových politických stran pořádaného KS Číny, s tématem Práce pro blaho lidí: odpovědnost politických stran, které jsme detailně projednali a sdělili si na něj vzájemně názory. Summit úspěšně dospěl ke společnému závěru zformulovanému v široké shodě.

Jsme si vědomi, že dnešní svět v rámci postupující hospodářské globalizace, spolu se závratně rychlým rozvojem vědy a techniky, prochází složitými a hlubokými změnami, které vedou ke stále častějším interakcím mezi jednotlivými civilizacemi. Jako nikdy dříve se dnes prolínají snahy o dosažení blahobytu pro národy všech zemí. To však přináší nejen historické příležitosti, ale i rizika a výzvy. Nápor koronaviru nám opět připomněl, že lidstvo žije v jedné a té samé globální vesnici, která se vyvíjí a ubírá směrem ke vzájemně propojené komunitě se sdílenou budoucností. Těžkosti a náročné úkoly, jimž lidstvo čelí, lze řešit pouze spoluprací a sounáležitostí. Politické strany, které jsou zdrojem národních politických postojů, stejně tak jako jsou i obhájci zájmů lidu, hrají v politickém životě zemí významnou roli. Ve světle nových historických okolností je sdílenou zodpovědností i společným cílem politických stran zajistit svým jednotlivým národům blahobyt v pravém smyslu slova a zároveň umožnit, aby o dosažení blahobytu v rámci harmonické vize prosperity pro všechny mohl usilovat kdokoliv z nich.

I. Napříč celým lidstvem

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o budování hodnotového konsenzu. Jejich snahy se musí zaměřit na prosazování hodnot sdílených napříč celým lidstvem, tj. např.: mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, demokracie a svoboda. V mezinárodních vztazích by měl být uplatňován historicky zakotvený trend směřující k větší demokracii, stejně jako musí být prosazován multilateralismus tak, aby byly vztahy založeny na společných základech, vzájemném respektu a učení se jeden od druhého. Společným jmenovatelem interakcí mezi zeměmi by mělo být dodržování zásad vzájemného respektu, rovnosti, spravedlnosti, oboustranné výhodnosti spolupráce. V oblasti bezpečnosti musí být uplatňován společný, komplexní a udržitelný přístup. Společné úsilí by se mělo věnovat budování otevřeného, inkluzivního, čistého a krásného světa, v němž panuje trvalý mír, všeobecná bezpečnost a společná prosperita. Mezinárodní komunita tak bude pokračovat ve svých snahách směřujících k vytváření sdílené budoucnosti, přičemž se pro další rozvoj a pokrok lidstva spojí větší politická síla.

II. Udržitelný rozvoj do roku 2030

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o podporu společného rozvoje. Je nutné činit proaktivní kroky směřující k realizaci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, včetně propojení rozvojových strategií, koordinace makroekonomické politiky a větší globální spolupráce v oblasti technologických inovací. Za účelem širší liberalizace a podpory obchodu a investic by měl být zachován multilaterální obchodní systém se Světovou obchodní organizací v ústřední roli. Spolupráce v oblasti infrastruktury a průmyslu by měla být prohlubována směrem k vyšší úrovni inter-konektivity za účelem zajištění stability a bezproblémového fungování průmyslových i dodavatelských řetězců, stejně tak jako oblasti financování. Tím se hospodářská globalizace stane otevřenější, inkluzivnější, vyrovnanější a přínosnější pro všechny, zároveň se tak celosvětový rozvoj stane spravedlivějším, účinnějším a koordinovanějším.

III. Společné řešení klimatických změn

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o přetváření naší matky Země v pohostinnou vlast. Politické strany se musí s cílem realizace vize souznění mezi lidstvem a přírodou zasadit i o uplatňování zásad »mezigenerační rovnosti«. Je třeba dodržovat principy upřednostňování zachování přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí a umožnění sebeobnovy přírody. Je třeba uplatňovat takový přístup k životu a výrobě, který je zelený, má nízkou uhlíkovou stopu, je cirkulární a udržitelný tak, aby vznikaly ekosystémy, v nichž veškeré prvky spolunažívají v souznění. Rozvojovým zemím musí být poskytnuta aktivní podpora mj. i formou kapitálu, technologie a budování kapacit tak, aby bylo ve výsledku možné využít společné síly k řešení klimatické změny, znečištění moře, biologické ochrany, stejně jako dalších celosvětových otázek týkajících se životního prostředí. Tím se vytvoří systém globálního řízení oblasti životního prostředí, který bude spravedlivý, rovný s důrazem na vzájemnou výhodnost spolupráce, a zároveň i společenství lidí a přírody se sdílenou budoucností.

IV. Ochrana života a zdraví lidí

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o ochranu života a zdraví lidí. Filozofie, která klade lidi a jejich životy na první místo, musí být aplikována tak, že lidské životy a zdraví budou na prvním místě rozvojové agendy, kdy při tvorbě pravidel bude zajištěno úplné zohlednění zdravotních faktorů. Je třeba uspokojit rostoucí potřebu lidí po bezpečných, účinných, vhodných a dostupných zdravotních službách pro každého po celý jeho život. Věda a spolupráce musí být označeny za spolehlivé prostředky k porážce viru a zbavení lidstva nemoci. Je třeba se vymezit proti politizaci pandemie a stigmatizaci viru. Rozvojovým zemím se zranitelnými systémy veřejného zdravotnictví musí být za účelem posílení jejich reakční kapacity poskytnuta potřebná pomoc. Tím dojde nejen ke zlepšení celosvětového řízení veřejného zdravotnictví, ale podpoří se i výstavba společenství, v němž bude samozřejmostí zdraví pro všechny.

V. Vzájemné uznání civilizací

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o umožnění výměn a vzájemného vzdělávání mezi civilizacemi. Za účelem překonání rozporů mezi civilizacemi, ideologiemi a za účelem zachování rozmanitosti světových civilizací je třeba následovat principy rovnosti, respektu, otevřenosti a inkluze. Veškeré civilizace musí mít zajištěno a být schopny nalézt své oprávněné místo v intelektuální pokladnici lidstva. Dialog a sdílení mezi civilizacemi mají být podpořeny intenzivními vzájemnými kontakty mezi lidmi a spoluprací v oblastech jako je vzdělání, věda, kultura, sport, cestovní ruch, stejně jako kontakty mezi think-tanky. Je třeba podporovat vzájemné kontakty mezi různými sociálními skupinami všech zemí tak, aby bylo nejen posíleno porozumění a vzájemné uznání mezi různými civilizacemi, ale také za účelem získání vhledu a poskytnutí vzájemné inspirace. Tím dojde jak k tomu, že spolu budou různé civilizace existovat v souznění, tak k inovativnímu rozvoji jednotlivých civilizací.

VI. Větší důraz na snižování chudoby

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o zlepšení blahobytu vlastních obyvatel. Na palčivé otázky lidu je pak třeba reagovat efektivně, a to prosazováním institucionálního establishmentu a vlády práva ve společnosti, zlepšováním sociální politiky a veřejných služeb, stejně jako prosazováním justiční spravedlnosti a rovnosti distribuce příjmů. Je třeba vynakládat zvýšené úsilí k boji s korupcí, posílení mezinárodní protikorupční spolupráce a prosazování skladby čistých a kompetentních vlád. Za účelem zlepšení podmínek pro další rozvoj příslušníků chudých sociálních vrstev je třeba přijmout různá opatření, včetně fiskální a finanční politiky, oblasti vzdělávání, školení, stejně tak jako oborově zaměřené podpory. Tím dojde k tomu, že zmírňování chudoby se stane autonomněji motivovaným, správně zacíleným a na výsledek orientovaným. Současně je však třeba ve věci zmírňování chudoby věnovat větší pozornost a úsilí i mezinárodní spolupráci. Větší důraz a podpora ve věcech snižování a zmírňování chudoby by měly být směřovány do všech zemí, zvláště pak rozvojových.

VII. Zvýšení úrovně správy a řízení

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o zvýšení úrovně správy a řízení. Adekvátní pozornost by měla být věnována i výzvám v rámci budování politických stran, které přinesla vlna digitalizace a IT aplikací prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce v oblasti správy, stejně tak jako neustálého hledání účinných způsobů růstu politických stran v nových podmínkách. Efektivita správy společnosti by měla být povýšena tak, aby zajišťovala holistický a koordinovaný výkon. Tím dojde z pohledu zapojení, možnosti projednávání a realizace ke zlepšení schopnosti řízení směrem k zajištění blahobytu obyvatel. Zároveň takový postup přispěje k řešení složitých otázek dalšího vývoje, jimž lidstvo čelí.

VIII. Pravidla globální správy

Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o navržení lepších pravidel globální správy. Měla by být dodržena filozofie širokých konzultací, společných příspěvků a sdílených výhod. Je třeba společně chránit mezinárodní řád a systém daný účelem a zásadami Charty OSN. Postavení a úlohu mezinárodního práva je třeba v systému globální správy povýšit. V mezinárodních záležitostech by měla být efektivně dodržována a uplatňována mezinárodní pravidla tak, aby byla praktikována vláda práva. Společné úsilí pak musí být věnováno úvahám nad založením takových institucionálních systémů a zavedením takových směrnic, které budou odpovídat nové technologické revoluci a průmyslové transformaci s cílem umožnit, aby technologické inovace byly přístupné, sdílené a využívané větším množstvím zemí a jejich obyvatel. Tím se průběh reformování systému globální správy stane spravedlivějším, otevřenějším, transparentnějším a inkluzivnějším, přičemž budou plně zajištěna práva a zájmy všech zemí.

Rádi bychom poděkovali KS Číny za vše, co učinila pro zajištění možnosti uspořádat tento summit. Zavazujeme se k dalšímu prohlubování výměny a spolupráce s KS Číny, jakož i k tomu, že z pozice politických stran budeme přispívat svými znalostmi a vahou k podpoře vzájemného porozumění a dalšího společného rozvoje obyvatel všech zemí.

