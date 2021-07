Účel světí prostředky. Žel, beztrestně…

Se závorkami jsme se na hodinách matematiky setkali určitě všichni. Ovšem nikoho z nás by ani tehdy, a po pravdě ani dneska, nenapadlo, že by závorky mohly existovat i v politice nebo v byznysu nebo spíše v obojím. V matematice mají právě závorky nejvyšší přednost před všemi dalšími operacemi. Teprve až po jejich odstranění následuje násobení a dělení a nakonec sčítání a odčítání. Zjednodušeně řečeno - odstranění závorek je základním krokem k dosažení výsledku. Jako by »závorka« ve skutečnosti ukrývala to podstatné, na co se už ale v tom finále zapomene, že to vůbec kdy existovalo.

Politici proudu jak konzervativního, tak liberálního, vložili do závorky (dobrovolné očkování) a teď se ho potřebují zbavit, aby se »dopočítali« kýženého výsledku = povinného očkování. Přes násobení, dělení, sčítání a odčítání denních přírůstků nakažených, hospitalizovaných, zemřelých, reprodukčního čísla atd., atd.

Pravda, daří se jim to, zatím. Začali s povinným testováním všude možně a pokračujíce covidovými pasy přes soutěže o kecky a iPhony a konče pro tuto chvíli objevným zjištěním CNN, hodného Nobelovy ceny, že totiž máme globální problém, neb neočkovaní lidé jsou prý líhní nových mutací koronaviru. Co na tom, že scházejí důkazy, hlavně když vyjde ten správný výsledek. K němu se i v matematice lze nezřídka propracovat různými postupy a metodami, aniž by žák pochybil. Totéž platí při odstraňování závorek i v politice. Vždyť jim všem přece jde o životy a zdraví občanů...

A že účel světí prostředky? To, žel, není trestné, byť by být mělo. Pravdy se nedopátráš.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM