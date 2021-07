Kdo je teda levičák?

Tak jsem se po čase zase dozvěděl, že prý nejsem levičák… Ne, nebyl to tentokrát věčný filozofický spor mezi příslušníkem tzv. tradiční levice a moderní, tzv. (velko)městské liberální levice, nebo spíš mezi zastáncem striktně marxistické (resp. spíš M-L) a širší levice, byl to chabý útok někoho, kdo podle všeho k levici v uplynulých několika málo letech sám přičuchl jen náhodou, dejme tomu existenčně, jinak by mu podobné ideové spory byly úplně buřt (nebo, chcete-li, šumák).

Příčinou nevybíravé polemiky byl poslední dobou i na půdě levice bohužel stále častější spor o tzv. sluníčkářství (v němčině Gutmensch), které se pomalu ale jistě stává dalším samostatným politologickým termínem, jako třeba tzv. neomarxismus. Když vás příznivci jakékoli formy kastování a plošného nálepkování takto označí, má to být těžká urážka. Ale já si nemůžu pomoct, já fakt na tom být dobrým člověkem se sluncem v duši nevidím nic špatného. Ani na tom, když si naši němečtí přátelé, soudruzi, bratři v boji (z autentického levicového subjektu Die Linke.) vyráběli v předešlých letech placky s nápisem »Uprchlíci, vítejte!« (Refugees welcome!)… Přijde mi to daleko blíž zásadám humanismu, pacifismu, solidarity a smyslu pro sociální spravedlnost (tedy ryzím levicovým hodnotám) než přitakávání extrémnímu nacionalismu, xenofobii, šovinismu, neřkuli rasismu, které si poslední dobou bohužel i na půdě levice také získávají bezpočet příznivců. Kdysi přece mezi tradiční levicí platilo známé: »Černí, bílí, spojme síly.« Dnes je to naopak důraz na »bránění« tradičních hodnot, vlastní kultury, vlastního národa a »našich« (tj. českých) hodnot, jak tomu dotyční odpůrci hnutí BLM apod. vzletně říkají – i když zatím nic z toho bránit není potřeba.

A když už nevadí »černošští kriminálníci«, pak vadí »romští feťáci« (záměrně používám tu méně agresivní terminologii)… No, že zrovna u nás, kde se za »totáče« říkalo, »Kdo nekrade, okrádá rodinu«, a víme, jaký všeobecně Divoký západ tu pak nastal v devadesátkách; nebo u nás, kde téměř závislákem (ať už na alkoholu či nikotinu) je skoro každý…, to se pak jeden nestačí divit a říká si cosi o potřebě dívání se nejprve do toho vlastního zrcadla.

Všeobecně s tím asi nic moc nenaděláme, ale minimálně my na levici bychom měli mít jasno. Házet kohokoli (etnikum, národ, příslušníky jiných kultur či náboženství) do jednoho pytle a plošně je pak z jakési nadřazené pozice odsuzovat – to byly přece jevy, proti kterým se »levičáci« vždy naopak vymezovali především, ne?! Když v tom mohou mít jasno všechny levicové proudy na západ, sever a jih od nás (jak jsem za více než 20 let svého aktivního působení na levicových svátcích napříč planetou – od Kuby 1997 po Brazílii 2018 – poznal), proč ne i my…?

Roman JANOUCH