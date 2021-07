Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování by se mělo přiblížit k lidem

Nejméně očkovaných proti COVID-19 nad 60 let je v některých příhraničních regionech v Moravskoslezském, Zlínském a Plzeňském kraji. Plyne to z údajů, které projednala Rada vlády pro zdravotní rizika, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) při otevření očkovacího centra bez objednání na pražském Smíchově.

Moravskoslezský a Zlínský kraj poukázaly na to, že z některých jejich oblastí je to do očkovacích center velmi daleko. Podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše může nižší proočkovanost v příhraničí souviset i s tím, že u hranic žije hodně pendlerů, kteří se nechali očkovat v Německu, a do českých statistik očkovaných se tak nepromítli. Možné řešení všechny tři kraje vidí podobně jako Babiš v mobilních očkovacích týmech.

Integrovaný centrální řídicí tým radě vlády prezentoval mapu, z níž vyplývá, kde je nejmenší proočkovanost lidí nad 60 let. Jsou to asi stovky obcí především v příhraničí hlavně zmíněných tří krajů. I premiér zmínil možné logistické důvody, protože lidé to mají do větších měst daleko. Data dostanou krajští koordinátoři očkování a Asociace krajů.

»Dneska už bojujeme za každé procento nově naočkovaných, už to není otázka stovek tisíc nově naočkovaných denně, ale musíme jít do většího detailu, do menších regionů,« řekl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Možností jsou podle něj například mobilní očkovací týmy. Čtyři nyní vznikly v Ústeckém kraji a zaměří se i na očkování ve vyloučených lokalitách. Možný je i organizovaný svoz lidí do očkovacích center větších měst.

Důvodem nižší proočkovanosti v příhraničí je odlehlost obcí a velká vzdálenost do očkovacích míst, uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO). »Lidé to prostě mají za očkováním daleko, možná také mnozí nejsou tak zdatní v používání moderních technologií, přes které je nutné se k očkování registrovat. Budeme se snažit ve spolupráci s místními starosty očkovat mobilními očkovacími týmy,« dodal.

Převládá delta

V Česku se šíří hlavně varianta koronaviru delta, dříve zvaná indická. Podle výsledků z posledních dvou týdnů převládá ze 70 až 80 procent. Experti zachytili v Jihomoravském kraji také jeden případ nové varianty delta plus, informovala mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že na šíření varianty koronaviru delta bude potřeba reagovat. Nemá ale informace, že by vláda teď protiepidemická nařízení měnila. Podle něho nejlepší cestou ke zvládnutí nákazy je očkování. Vyzval všechny, kteří se mohou nechat očkovat, aby to udělali.

V Česku se na začátku roku začala rozšiřovat britská varianta. Nyní podle Čechové tvoří asi desetinu případů. Jihoafrická a brazilská varianta koronaviru se vyskytují ojediněle, upřesnila mluvčí.

Očkování dětí

Prospěch z očkování dětí proti COVID-19 převyšuje rizika nežádoucích účinků. I když je nemoc v dětském věku méně závažná než u dospělých, šest dětí na covid v ČR zemřelo, přes 1000 jich bylo hospitalizováno, zdravotní stav asi 20 vyžadoval umělou plicní ventilaci. Covid také u některých dětí způsobuje závažné multisystémové zánětlivé onemocnění. Uvedla to Česká vakcinologická společnost ve stanovisku, které ČTK poskytl její předseda Roman Chlíbek. Zatím je v ČR dostupná vakcína pro děti od 12 let, je od firem Pfizer/BioNTech.

Do 3. července se onemocnění COVID-19 v Česku prokázalo u 180 000 dětí mladších 15 let.

Firmy přísnější ministerstva

Naočkovanou přes polovinu zaměstnanců má podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) 29 procent firem. U dalších musejí sledovat bezinfekčnost po návratu ze zahraničních dovolených. Pracovníci 16 procent podniků ale nejsou ochotni sdělit, že strávili pobyt v cizině.

Některé společnosti využily možnosti zanést testování a další hygienická opatření do svých interních předpisů. SP to vyjednal s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí. O testování může tak rozhodnout konkrétní zaměstnavatel. »Téměř polovina firem v našem průzkumu uvedla, že je připravena opět začít plošně testovat své zaměstnance, pokud by se v jejich regionu epidemická situace zhoršila. Nechtějí v tomto ohledu čekat na případné nařízení vlády o opětovném zavedení plošného povinného testování,« uvedl viceprezident SP Jan Rafaj. Především větší podniky chtějí mít podle SP jistotu, že případné šíření nákazy neohrozí jejich podnikání. Nařízení, která jsou nad rámec ministerských, tak podle průzkumu SP zavedlo 39 procent firem.

