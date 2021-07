Ilustrační FOTO - Pixabay

Testy už si zaplatíme

Od 1. září se nebudou ze zdravotního pojištění hradit preventivní testy na COVID-19, které lidé potřebují například při cestování, pro návštěvu kulturních akcí či restaurací.

Rozhodla o tom vláda, novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Výjimku budou mít děti do 12 let, protože pro ně zatím není dostupné očkování. Testy budou i nadále hrazeny také lidem, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a těm, kteří už s očkováním začali, ale nemají ho dokončené. K prokázání bezinfekčnosti se totiž používá až doba po uplynutí dvou týdnů po druhé dávce nebo po první dávce v případě jednodávkové vakcíny.

Zrušení hrazení preventivních testů ministr už dříve avizoval. Lidé se podle něj mají nechat očkovat. »Pokud nedosáhneme kolektivní imunity, ani testování nám dlouhodobě nepomůže,« řekl Vojtěch. Testování není prevencí, pomáhá až s odhalováním nakažených, uvedl. Testy indikované lékařem či hygienickou stanicí budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění.

Proti rozhodnutí zrušit hrazení preventivních testů se už v minulých dnech vyslovili zástupci kultury, cestovního ruchu či provozovatelé bazénů. Podle zástupců divadel to poškodí kulturní aktivity. Lidé, kteří si platí vstupenky, nebudou podle nich v žádném případě ochotní hradit si ještě testy. Podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) utrpí turismus i návazné služby. Asociace bazénů a saun ČR odhaduje, že bez možnosti podstoupit preventivní test na koronavirus na náklady zdravotní pojišťovny klesne zájem o služby o 40 až 60 procent.

Podle Vojtěcha se zatím nic nemění na tom, při kterých příležitostech se prokazování bezinfekčnosti po lidech požaduje. Kromě očkování a testu mohou bezinfekčnost doložit také dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Připomněl, že při cestování ale požadavky na doložení bezinfekčnosti stanovuje stát, do kterého lidé cestují.

(cik)