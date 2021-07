Ilustrační FOTO - Pixabay

Kryptoměna hrozbou pro životní prostředí

Podíl Číny na globální těžbě bitcoinů v letošním roce klesá. Naopak se zvyšuje podíl Kazachstánu, který se stal už třetím největším těžařem na světě. Vyplývá to z průzkumu Cambridgeské univerzity, o kterém informoval zpravodajský server CNBC.

Čína se na energii používané k těžbě bitcoinů v dubnu podílela 46 procenty, zatímco ještě v září 2019 to bylo 75,5 %. Podíl Číny klesl na méně než polovinu ještě předtím, než čínské úřady zasáhly proti těžbě kryptoměn.

Kazachstán ve stejném období naopak zaznamenal téměř šestinásobný růst podílu na těžbě bitcoinů, a sice na 8,2 z 1,4 %. Na druhém místě jsou Spojené státy, jejichž podíl se zvýšil na 16,8 z 4,1 %. Čtvrté skončilo Rusko a pátý je Írán.

Těžba v kontextu kryptoměn je v podstatě vypouštění jednotlivých mincí virtuálních měn do oběhu. Těžbu provádějí počítače, které jsou obvykle vytvořeny speciálně pro tento účel a které musejí vyřešit složité matematické výpočty kvůli ověření měny a jejímu zařazení do oběhu. Odměnou za to tito takzvaní těžaři získají určité množství mincí. Počítače využívané k těžbě bitcoinů potřebují obrovské množství energie.

Růst ceny bitcoinu v posledních letech přilákal k těžbě této kryptoměny více lidí. To vedlo ke vzniku celého odvětví zaměřeného na výrobu a vývoj vybavení pro těžbu kryptoměn. Čím více lidí ale těží bitcoiny, tím více energie se spotřebuje. To vyvolalo také obavy z možného dopadu bitcoinu na životní prostředí.

Zpráva z průzkumu ukazuje, že část těžařů bitcoinů se přesunula z Číny do sousedního Kazachstánu, a to ještě před červnovými vládními zásahy, které těžbu v Číně omezují. Kapacita výroby elektřiny v Kazachstánu činí podle agentury Bloomberg 22 gigawattů, většina pochází z uhelných a plynových elektráren.

Výzkumník z Cambridgeské univerzity Michel Rauchs vytvořil v roce 2019 index, který ukazuje, kolik energie spotřebuje bitcoin. Akademik uvedl, že pracuje na novém modelu, který ukazuje dopad těžby bitcoinů na životní prostředí.

Právě negativní dopad na životní prostředí udělal z bitcoinu kontroverzní aktivum v době, kdy se sociální a environmentální odpovědnost zvolna dostává do zájmu alespoň některých investorů. V květnu ředitel automobilky Tesla Elon Musk uvedl, že firma přestane přijímat platby v bitcoinech, pokud nebude při těžbě použita udržitelnější energie.

(ici)