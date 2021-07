Ilustrační FOTO - Pixabay

COVID-19 mění plány dovolených

Podle průzkumu společnosti Ipsos, který si těsně před začátkem prázdnin nechala zpracovat společnost Sodexo Benefity, letošní dovolenkové plány změnilo kvůli COVID-19 44 % Čechů. Více než 67 % se rozhodlo trávit léto pouze v tuzemsku. Pouze necelých 18 % pojede do zahraničí – nejčastěji se za hranice chystají mladší ročníky do 34 let. Zhruba 15 % lidí chce svou dovolenou trávit zčásti v České republice a zčásti za hranicemi.

»Pokud bychom to srovnali s podobným průzkumem, který jsme si nechali zpracovat před dvěma lety, tak propad ‚zahraničních dovolenkářů‘ je opravdu velký. Tehdy se chystalo za hranice 62 % Čechů,« říká ředitelka Sodexo Benefity Martina Machová.

Nadpoloviční většina (61,5 %) z těch, kterým COVID-19 změnil plány, se rozhodla pouze pro tuzemskou dovolenou, nicméně jen dvě procenta zůstanou doma a necelých 11 % pojede k rodině či přátelům. »Zajímavé je, že 14 % lidí si dovolenou vybere pouze ve formě prodloužených víkendů. Tady ale nejspíše nejde o důsledek COVID-19, tuzemští zaměstnanci si volno takto kouskují i v běžných časech,« konstatuje Machová a dodává, že podle dlouhodobých průzkumů si jen málokdo dopřává dvoutýdenní nebo delší volno najednou. »Podle psychologů přitom lidský organismus potřebuje pro opravdový odpočinek právě alespoň dva týdny v kuse,« připomíná Machová.

A kolik lidé za dovolenou chtějí utratit?

Dovolenou levnější než obvykle si dopřeje 15 % lidí, přičemž více než 56 % lidí napříč všemi věkovými skupinami uvedlo, že na dovolenou si musí peníze šetřit. »Ačkoli se to zdá hodně, před dvěma lety si podle našeho průzkumu na dovolenou muselo šetřit ještě více dotazovaných, téměř 80 %. Tuzemská dovolená je prostě levnější,« zamýšlí se Machová.

V utrácení jsou přitom velkorysejší muži – s náklady mezi 10 a 20 tisíci jich počítá 37 % oproti 29 % žen. Zhruba pětina lidí musí během dovolené vyjít s méně než pěti tisíci korunami na osobu – je mezi nimi 23 % žen a 14 % mužů. Zároveň ale většina (56 %) uvádí, že se během dovolené nemusí finančně nijak omezovat.

K financování dovolené lidé využívají i firemní volnočasové benefity. V předdovolenkovém čase, tedy v květnu a červnu 2021, si cestovní kanceláře »ukously« z transakcí provedených volnočasovou FlexiPass CARD více než 14 %, což odpovídá jejich dlouhodobému podílu (15,2 % v 5-6/2019, 12,4 % v 5-6/2020). Průměrná útrata s FlexiPass CARD za dovolenou dosáhla letos ve sledovaných měsících 7848 Kč. Je to dáno mimo jiné tím, že firemní výdaje na tuto oblast v posledních letech rostou. Zatímco v roce 2019 byl průměrný roční příspěvek na FlexiPass CARD 3720 Kč, letos je to už 4847 Kč. »Firem, které si uvědomují důležitost fyzického i psychického zdraví, přibývá. V tomto sehrála covidová pandemie pozitivní roli,« míní Machová a dodává, že roste počet lidí, kteří od svého zaměstnavatele dostávají tisíc a více korun měsíčně.

Dovolená zn. ideál

Doma, na vlastní chatě či chalupě anebo u příbuzných stráví dovolenou zhruba 30 % lidí. Mezi chalupáři možná poněkud překvapivě nevedou Pražáci, ale obyvatelé Královéhradeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje (shodně po 20 %). Obyvatelé Prahy spolu s Jihočechy a Karlovaráky pak často budou trávit léto u příbuzných. S tím souvisí i skutečnost, že jen zhruba 17 % dotazovaných využije při svých cestách služeb cestovních kanceláří, 17 % Čechů pojede pod stan. »Zajímavé je, že nejčastěji se pod stan chystají lidé ve věku 35 až 44 let. Zřejmě jde o rodiče, kteří vyrazí se svými školou povinnými dětmi, aby jim dopřáli dobrodružství,« domnívá se Machová.

Nejčastěji se ale lidé budou ubytovávat v hotelech a penzionech (více než 60 %), 23 % si pak pronajme chatu, chalupu či byt. I tady je ale ve srovnání s rokem 2019 patrný propad – před dvěma lety si léto v hotelu či penzion, tedy dražší pobyt, dopřálo 84 % Čechů.

Jak vypadá vaše ideální dovolená?

Za ideální dovolenou považuje většina Čechů výlety nebo sport v přírodě (50 %) a relax u moře (46 %). »Představy o ideální dovolené se příliš nemění. I před dvěma lety suverénně ,zvítězily‘ relax u moře (47,3 %) a výlety nebo sport v přírodě (43,3 %), jen si prohodily pořadí,« komentuje výsledky Machová.

»Kdybyste měl na dovolenou k dispozici dalších 10 tisíc korun, jak byste je využil?« Na tuto otázku většina lidí uvedla, že by vyrazili ještě na jednu cestu (35 %), případně by si dovolenou prodloužili (21 %).

(zmk)