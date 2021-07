Je to splněný cíl, nebo porážka..?

Vojska NATO, tedy i naše, opustila Afghánistán. Není to dávno, kdy ve Sněmovně probíhal boj o miliardy pro naši armádu, které měly směřovat na nákup nové techniky, jež by vyhovovala – aniž to bylo zdůrazňováno – afghánským podmínkám. Pamatuji i na to, jak prezident Zeman nám vysvětloval, že nasazením v Afghánistánu bojujeme proti terorismu. Americká válka, v níž jsme také byli nasazeni, končí však neúspěchem. Tálibán za velmi krátkou dobu ovládl třetinu či polovinu země.

Tálibán! Noční můra ruských a dnes i amerických generálů. Padly v boji s ním zbytečně stovky vojáků, kteří zde byli nasazeni. Pokus marxistického vedení v čele s Núr Mohammadem Tarakím nastolit v zemi demokracii, skončil v rozporech jeho vedení, které podporovaly Spojené státy. Vstup ruských vojsk do země bylo zdánlivě jejich vítězstvím. Sovětský svaz tak přestal mít punc mírotvorce. A Tálibové, kteří dostávali moderní americké zbraně, byli v místních horách dokonce i úspěšní. Výsledek - odchod ruských vojsk, který byl roven porážce. Američané mohli slavit. Jejich »spojenci« zvítězili. Nic nevadilo, že si to se svými afghánskými odpůrci vypořádali až hrůzně. Jenže Tálibové brzy odmítli být poslušným nástrojem USA. Jejich vláda vrátila zemi do středověku. Tady našli svůj úkryt teroristé bin Ládina a jeho »světový džihád«. A tak Američané zopakovali ruskou variantu a vstoupili od země. Zdálo se, že celá akce je americkým vítězstvím.

Jenže nebyla. I když se U.S. Army dostalo podpory ze strany spojenců, a to i nás, jejich snažení nevedlo nikam a stálo jen stovky životů amerických vojáků a jejich spojenců. Dnes tedy odešli. Na místě zůstali jejich spojenci, afghánské vládní síly. Jak dlouho? A co se bude po případném vítězství Tálibů dít v rozvrácené zemi? Tam, kam přijdou, ruší demokratické zákony a zavádějí právo šaría, ženy nesmějí vyjít z domů bez doprovodu mužů, dívkám starším dvanácti let je zakázána návštěva škol, muži se nesmějí holit, za neúčast na modlitbách čeká bití atd., atd.

A Američané? Prý splnili, podle prezidenta Bidena, svůj cíl. Jaký to byl cíl? Jen zabití bin Ládina je skoro málo. Vytvořila se sice pod zbraněmi NATO »demokratická«, tedy v rámci muslimského chápání, vláda, byla vycvičena protitálibánská armáda, dostala i moderní zbraně, země, alespoň podle okupantů, měla naději na dobrou budoucnost. Jenže všechno je jinak. Vítězství, které jakoby měly Spojené státy na dosah, se změnilo v porážku, protože umožnilo, aby Tálibán se postavil do čela boje proti okupantům, za ty vojska NATO pokládá. A Američané a jejich spojenci? Musí se tvářit, že splnili svůj cíl, ač ve skutečnosti byli poraženi a ustoupili bez slávy. Na počátku byl však zájem Spojených států zabránit levicovému vývoji v této zemi, pak přišlo období ruské angažovanosti a jeho trpké důsledky pro Sovětský svaz, nakonec »slavné vítězství« amerických ozbrojených sil, jež se postupně změnilo v muslimskonacionální boj proti okupantům. Těmi byly státy NATO.

Boj, který státy Aliance vedené USA nemohly vyhrát. Namísto vítězství šlo o porážku. Byla to ve skutečnosti porážka. Proto odcházejí a nic na tom nezmění prohlášení o splnění vytčených cílů. Jen by mě zajímalo, jak celou akci hodnotí český generální štáb.

Jaroslav KOJZAR