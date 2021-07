Piráti se inspirují vtipnými nápady EU

Nejrozličnější nápady Evropské unie nabírají na obrátkách. Patří k nim i nedávné populistické sdělení, kterak země EU do roku 2030 zcela vymýtí bezdomovectví, či informace o chystaném projektu EU vlastní Hedvábné stezky, která má mimo jiné posílit její geopolitický vliv. V době kdy se Čína stává lídrem ve výkonnosti světové ekonomiky a naopak státy EU v lepším případě ve svém ekonomickém růstu dlouhodobě stagnují, patří tento plán do oblastí sci-fi, snažící se u občanů států EU posílit jejich klesající důvěru v toto uskupení.

Také Česká pirátská strana dlouhodobě aktivně prosazující »priority« EU, ke kterým patří např. podpora práv sexuálních menšin či plány unijní migrační politiky, se nedávno přihlásila k jednomu z nich - k ukončení bezdomovectví v rozvíjející se kapitalistické české společnosti! Ministerský kandidát pirátské strany Adam Zábranský navrhuje celostátní řešení, spočívající mimo jiné ve vytvoření sociálních bytů. Vzhledem k tomu, že v závažné bytové nouzi se nachází minimálně 80 tisíc občanů (podle mnohých podhodnocený údaj), jedná se o plán více než ambiciózní.

Ale Piráti nám v minulosti představili více nápadů v jednotlivých oblastech, za které se určitě nestydí. Vždyť každý pokus o zviditelnění se a každý nový příznivec či volič je dobrý. Co na tom, že později Piráti své nápadité myšlenky zapřeli, prohlásili je za hoaxy, dezinformace, případně podali trestní oznámení na nositele jejich šíření (viz na současného premiéra ČR). Zmiňovat se o sdíleném bydlení, které by více pirátskou stranu v této oblasti charakterizovalo, je tak zřejmě nadčasové.

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží a s nimi i nejrůznější populistické sliby mnohých stran, slibujících další spokojený život občanů v blahobytu. Zda voliči upřednostní »ambiciózní plány« pirátské strany, mající podhoubí v prioritách EU, vedoucích Českou republiku ke ztrátě posledních zbytků její suverenity, či upřednostní volební program jediné skutečné levicové strany u nás – KSČM, je na každém z nich.

Volební program KSČM je obsažen v pěti prioritách, které tvoří: 1. Právo na důstojný život. 2. Podpora poctivé práce, vyšší zdanění bohatých. 3. Podmínky pro život v bezpečí a míru. 4. Péče o děti a jejich vzdělání. 5. Příroda zdravější, životní prostředí čistější.

Program vycházející ze skutečných potřeb většiny občanů České republiky.

Miroslav KAVIJ, člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj a předseda KV KSČM