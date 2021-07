Krok ministra zdravotnictví schvaluji

Diskuse o tom, že od září se mají platit testy na COVID-19, mě zaujaly. Ti, kteří odmítají očkování, prý hromadně protestují a pokládají záměr ministra zdravotnictví za diskriminaci. Ti, kteří jsou očkováni nebo covid prodělali, se pochopitelně testovat nemusí. Je to jistě určitá forma nátlaku, protože těch, co nebudou očkováni, se mohou týkat jistá omezení, a to nejen pokud jde o naši republiku. Některé země totiž budou dál vyžadovat testy pro ty, kteří budou chtít k nim přijet. I doma mohou pochopitelně mít problémy. Třeba při návštěvě kulturních podniků, restaurací či jiných akcí, kde se při vstupu bude vyžadovat test, očkování anebo třeba potvrzené prodělání nemoci. Proto je či bude nutné před cestou nebo návštěvou hromadné akce se testovat. Dosud zdarma.

Otázkou je, zda je to spravedlivé. Diskuse o tom se různí. Pro nespravedlnost a porušování tzv. lidských práv jsou odpírači očkování. Cítí se diskriminováni. A vůbec jim nevadí, že svým odmítáním vlastně ohrožují nejen sebe – jejich věc – ale především druhé. Opatření, které se rozhodl uskutečnit ministr zdravotnictví, proto pokládám za naprosto správné a to od okamžiku, kdy bude dostatek vakcín a každý, kdo o ni bude mít zájem, se jí dočká. Do té doby by neměla smysl a šlo by vlastně o trest i pro ty, na které se nedostalo. Zdá se však, že vakcín je dostatek a že ti, co mají zájem, na jejich aplikaci do září mohou dosáhnout.

Ohánět se lidskými právy je u nás dnes módní. Ale i lidské právo je žít a ti druzí mu to musí umožnit, nechtějí-li to, pak musí přijít represe. Za krádež či jiný zločin je vězení, za přestupek na silnici pokuta nebo i odejmutí řidičského oprávnění, za špatný výkon v práci následuje vyhazov anebo snížení platu, za to, že druhé mohu svou případnou nemocí ohrožovat, musí také následovat trest nebo alespoň »výchovný pohlavek«. Práva je jistě správné mít, ale vedle práv v demokratickém světě jsou i povinnosti. Když ne k sobě, tak ke druhým. Proto, opakuji, krok ministra zdravotnictví mohu jen schvalovat.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel měst Děčína za KSČM