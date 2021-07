Solidarita a humanita

Jak snadno se dnes může stát, že jeden den máte práci, bydlení, auto, partnera a druhý den dorazíte do práce a dozvíte se, že jste propuštěn. Firma krachuje, nemá peníze, nezaplatí nic. Vy nemáte na nájem, na benzín, na jídlo. A během pár dnů řešíte základní existenční problémy.

V takové situaci jste šťastní, že existují úřady, organizace, lidé, kteří vám pomohou, podají pomocnou ruku, dají nějaký peníz, případně dohodí nové bydlení, práci. Není to jednoduché, ale jde to. Však si to zasloužíte – pracoval jste, odváděl daně, zapojil jste se do společnosti a společnost je zde proto, aby vám v těžké situaci pomohla. Právě schopnost pomáhat si v nouzi, rozpoznat závažnost situace, domluvit se na řešení – to jsou schopnosti, které dělají člověka člověkem. Když můžu – pomůžu. Kdo ví, kdy osud zkrouhne mne.

Jenže. Je solidární a lidské pomáhat i těm, kteří se do společnosti nikdy nezapojili? Jsou to samozřejmě lidé. Ale když celý život brali a nic nevrátili, vždy byli odkázáni na »pomoc« společnosti a jejích úřadů a organizací, a nikdy nepřiložili ruku k dílu – zaslouží si i nadále pomoc? Jsem nehumánní, pokud nechci takové lidi podporovat?

Nechci tu plácat vznosná slova do větru. Mám naprosto reálný problém. Například se na naší farmě už několikrát ukázala ženština a chtěla něco k jídlu. Pak že by prodala štěně. Viděla jsem ji i vyhrabávat popelnice. Chuděra – řeknete si. Jenže ta samá pak ležela opilá za domem. Zjistila jsem, že bydlí v bytě, který jí dohodila charita. Nájem samozřejmě platí za ni. I nové vybavení bytu, protože se svým starým haraburdím si do bytu zavlekla štěnice. V bytě jich je víc – někdy čtyři, jindy šest. Se psy dělali bordel a často do domu jezdila policie. Ale ne na ně, jako spíš díky nim. To oni na každého stěžovatele ihned tasili své zbraně – policii, úřady, sociálku. Sociální úřednice, bydlící shodou okolností ve stejném domě, už jen všem radí: Hlavně si jich nevšímejte.

Nebo skvoteři. Za farmou máme neobydlený dům. Ti, co popíjejí přes den po okolí, se za letošních deštivých nocí stahují právě do opuštěného domu. Když jsem se snažila s nimi promluvit, abych zjistila, zda jsou, či nejsou nebezpeční, tvářili se, že jsou v pohodě. Mají příspěvky, byt dostanou, až budou potřebovat, teď si prachy nějak seženou a hlavně že je na pivo, no ne? Nabídla jsem jim, že jim můžu peníze dát, když pomůžou na farmě. Myslíte, že na domluvený čas přišli? A je nelidské, když jsme dům zabezpečili proti vniknutí?

Takových příkladů je mnohem víc. I globálně. Problém je, že se slova jako solidarita, humanita a sociální spravedlnost – tedy ideje těch, kterým srdce i rozum bijí nalevo – často aplikují i na ty, kteří sami mají srdce a rozum všude jinde – ale určitě ne na »správném místě«.

Helena KOČOVÁ