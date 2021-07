Ilustrační FOTO - Pixabay

O zvýšení důchodů se rozhodne příští pátek

Pozměňovací návrhy, které poslanci předložili k důchodové novele, ve sněmovním výboru pro sociální politiku narazily. Členové výboru nedoporučili schválit 20 z 23 návrhů. Tři zbývající záměry z dílny ČSSD a ANO, mezi něž patří dřívější penze pro náročné profese či pro záchranáře a bonus 500 Kč za dítě, nechali bez stanoviska.

Ani na těchto třech návrzích však zatím nepanuje shoda. Koaliční strany budou podle předsedkyně výboru Jany Pastuchové (ANO) o podpoře těchto záměrů ještě jednat. »Bude se ještě u těchto tří návrhů vyjednávat. Myslím si, že k nějaké dohodě určitě dojde… Dojde ještě i ke koaličnímu jednání. Neumím předjímat, je to otevřené,« uvedla Pastuchová. Termín jednání podle ní ještě není.

Místopředsedkyně výboru a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová našemu listu potvrdila, že s podporou komunistů můžou počítat změny týkající se dřívějšího odchodu do důchodu jak u rizikových povolání, tak u členů Integrovaného záchranného systému. »Oba tyto návrhy jsme podpořili, u ostatních jsme se zdržovali anebo jsme byli zásadně proti, jako například u návrhu z dílny KDU-ČSL, který snižuje důchody lidem, kteří pracovali pro minulý režim,« řekla Aulická Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

U návrhu ČSSD na přidání 500 Kč lidem, kteří alespoň pět let vychovávali dítě, se komunisté zdrželi. »Máme problém s tím, že by to bylo možno i jenom po pěti letech výchovy. My říkáme, že to navýšení by mělo být u lidí, kteří vychovávali své děti do dospělosti, to znamená do 18 let,« vysvětlila komunistická poslankyně.

Dolní komora o vládní důchodové novele, která má od ledna po zákonné valorizaci navýšit důchody ještě o 300 korun, i o jednotlivých pozměňovacích návrzích rozhodne příští pátek, 30. července, na svolané mimořádné schůzi.

Snížit rozevírání nůžek mezi důchody

Jaký bude konečný verdikt, se podle Aulické Jírovcové dá jen velmi těžko odhadnout. »Výbor ničemu nenapověděl, rozhodovat bude až Sněmovna. Bohužel jsme v předvolební kampani a možné je úplně všechno. Každopádně tím, že s přidáním 300 Kč nad rámec valorizace má problém jen ODS a možná TOP 09, věřím, že alespoň pro tento vládní návrh se ve Sněmovně většina najde,« uvedla. Otázka ale podle ní je, jakým způsobem bude diskuse probíhat, jaká bude nálada a jak si jednotlivé strany vyhodnotí své priority. »V tuto chvíli to je všechno otevřené a nikdo nedokáže říct, co se bude dít,« dodala.

Ve hře tak stále zůstává i návrh KSČM přidat důchodcům 500 Kč místo vládou navrhovaných 300 Kč. »Vnímáme, že valorizace navržená pro příští rok nedosahuje výše v předchozích letech, víme, že nejvyšší částku dostávají lidi s nejvyššími důchody, zatímco ti nízkopříjmoví dostávají daleko menší částku. Bohužel, i když jsme podporovali vládu, nepodařilo se nám prosadit, aby byla rychlejší valorizace u nízkopříjmových lidí, věříme ale, že 500 Kč nad rámec valorizace pomůže alespoň trošku snížit rozevírání nůžek mezi nízkými a vysokými důchody,« vysvětlila návrh KSČM Aulická Jírovcová.

Poslanci budou rozhodovat celkem o 23 pozměňovacích návrzích. Lidovci navrhují navýšení vdovských a vdoveckých důchodů, zkrácení povinné doby placení odvodů či snížení důchodu exponentům minulého režimu. Piráti chtějí mírně přidat seniorům, kteří v penzi pracují. Navrhují i odškodnění těm, kteří měli za minulého režimu ochranný dohled či nemohli studovat střední školy. SPD by lidem s důchodem pod 15 000 korun dala k valorizaci a dodatečným třem stokorunám ještě až 500 korun.

(jad)