Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Haló noviny

Kam Erdogan vkročí…, tam provokuje

Turecký prezident-diktátor Recep Tayyip Erdogan v pondělí při zahájení své dvoudenní návštěvy tzv. Severního Kypru zopakoval, že Ankara plně podporuje tamní politiky, kteří chtějí, aby na rozděleném ostrově fungovaly dva rovnocenné státy.

Větší prestiž neuznávané Severokyperské republiky, za níž stojí pouze Turecko, má podle něj zajistit výstavba nového vládního komplexu, s níž se má už brzy začít. Informovala o tom agentura Reuters.

Erdogan na Kypr přijel symbolicky den před výročím turecké invaze z roku 1974. Turečtí vojáci se tehdy na ostrově vylodili po tzv. pokusu o puč, který vedli zastánci připojení Kypru k Řecku. Od té doby je ostrov rozdělený. V jižní části je mezinárodně uznávaná Kyperská republika, od roku 2004 člen EU (jakkoli geograficky Kypr už patří k Asii).

Konflikt na Kypru se zatím nedaří vyřešit, mírové rozhovory pod záštitou OSN skončily neúspěšně před čtyřmi lety a zatím se je nepodařilo obnovit. Obě strany pevně trvají na svých návrzích řešení: zatímco Severní Kypr chce vznik dvou rovnocenných států, Kyperská republika usiluje s podporou EU o znovusjednocení ostrova.

Kypr se nedá

Řecké ministerstvo zahraničí a vláda Kyperské republiky v řecké části ostrova označily za porušení mezinárodního práva oznámení tureckokyperské vlády, že otevře část Varoši, předměstí Famagusty, veřejnosti, a umožní tak kdysi Turky vyhnaným kyperským Řekům návrat do jejich nemovitostí po podání žádosti místním úřadům. Tím by ale navrátivší se kyperští Řekové museli uznat legitimitu tureckokyperské správy nad Varošou, která byla do turecké invaze na Kypr obývaná kyperskými Řeky a která je považovaná za symbol rozdělení Kypru. »Turecko musí okamžitě zastavit své provokace a nezákonné chování a dodržovat mezinárodní právo,« uvedlo řecké ministerstvo zahraničí. Dodalo, že Atény budou spolupracovat s řeckokyperskou vládou na spravedlivém řešení rozděleného ostrova na základě federálního principu.

Ersin Tatar, tzv. prezident tzv. Severokyperské turecké republiky, oznámil, že 3,5 % Varoši se otevře civilistům a kyperští Řekové se budou moci vrátit. Budou muset ale podat žádost speciální komisi a pokud o návrat nepožádají, mají nárok na odškodnění za danou nemovitost. Skutečný kyperský prezident Nikos Anastasiadis to označil za porušení rezoluce OSN.

Po turecké invazi na Kypr museli kyperští Řekové Varošu opustit, ale legálně jim tam podle OSN stále patří pozemky či byty. Rezoluce OSN z roku 1984 zakázala osídlení Varoši kýmkoli jiným než jejími původními obyvateli a vyzvala k předání města pod správu OSN. Bez úspěchu.

Varoša byla před rozdělením Kypru vyhledávanou přímořskou destinací turistů i filmových celebrit, včetně Brigitte Bardotové, Sophie Lorenové či Elizabeth Taylorové. Už roky je ale označována za »město duchů«, víc než stovka tamních hotelů je zchátralá a jejich vchody jsou zarostlé travou. Ještě nedávno tam směly volně vstoupit jen turecká armáda a bezpečnostní složky severního Kypru, až vloni v říjnu otevřely místní úřady veřejnosti místní pláže.

Také řecký premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval k řešení problému rozděleného ostrova Kypr na základě federace. Zároveň kritizoval Ankaru za vměšování do záležitosti Severního Kypru. »Je na čase, aby Turecko opustilo nesmyslnou politiku výhrůžek proti Kypru a tureckokyperskému obyvatelstvu,« napsal Mitsotakis na Facebooku.

