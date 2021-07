Pamětní kámen v městském parku v Nitře připomíná 22. červen jako den smutku a vzpomínky na genocidu Slovanů.

Pripomenuli si Deň genocídy Slovanov

Dňa 22. júna 2021 si po štvrtýkrát (2018, 2019, 2020, 2021) pripomenuli medzinárodný Pamätný deň genocídy Slovanov. Bol vyhlásený pred tromi rokmi (2018) a schválený na slovanských zjazdoch v Prahe a Moskve.

Prečo bol vyhlásený? Keď sa dnes hovorí o holokauste a genocíde, mnohí majú na mysli iba jednu konkrétnu národnosť. Ale pojmy holokaust a genocída sa rovnako týkajú aj ďalších národností. Slovanskí aktivisti sa rozhodli túto nespravodlivosť napraviť.

Politici, odborníci, historici, novinári a mnohí obyčajní ľudia často opakujú, že genocída je nepremlčateľný medzinárodný a najťažší zločin proti ľudskosti. Paradox však je, že sa hovorí o genocíde len niektorého národa, ale nie o genocíde Slovanov. Akoby ani nebola. Ale bola! Slovania, vyše 350miliónové celosvetové spoločenstvo v priebehu stáročí podrobované nátlaku a genocíde, dosiaľ nemajú svoj oficiálny pamätný deň o genocíde Slovanov.

Preto slovanské združenie Slavica zo Slovenska počas Všeslovanskej národopisnej slávnosti – Slovanská Praha 2018 (7. až 9. júna 2018) podalo prostredníctvom svojho predsedu Miloša Zverinu návrh, aby bol dátum 22. 6. uznaný ako Pamätný deň genocídy Slovanov. Tento návrh bol jednohlasne prijatý na spoločnom plenárnom zasadnutí troch medzinárodných slovanských organizácií: Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe, Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Medzinárodnej Slovanskej rady so sídlom v Kyjeve.

Vyvraždené desiatky miliónov Slovanov

Tento návrh logicky nadväzoval na uznesenie XII. slovanského snemu o genocíde Slovanov, ktoré bolo prijaté 23. mája 2015 v Moskve. Dňa 22. júna 2018 slovanské združenie Slavica zorganizovalo prvý raz verejné zhromaždenie v Nitre (mestský park Sihoť) pri pamätnom kameni Ciest víťazstva a slovanskej lipe, kde spolu s prítomnými účastníkmi si pripomenuli tento Pamätný deň genocídy Slovanov. Odvtedy sa konajú podobné podujatia každý rok 22. júna a v tomto roku boli obohatené aj o odhalenie pomníka obetiam genocídy Slovanov.

Slovanské občianske združenie Slavica Nitra zorganizovalo v Nitre a Alekšinciach tri spomienkové podujatia pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Slovanov. V samotnom centre mesta pod Zoborom, na námestí oproti Okresnému úradu v Nitre, sa o 16. hodine uskutočnil úvodný míting s kladením vencov a kvetov a zapaľovanie sviečok sovietskemu vojakovi–osloboditeľovi pri Pomníku víťazstva. Prítomných privítal a zmysel spomienkovej slávnosti vysvetlil predseda slovanského občianskeho združenia Slavica Nitra Miloš Zverina.

»Je dosť nepochopiteľné, že do dnešného dňa nemajú Slovania, vyše 350miliónové celosvetové spoločenstvo, svoj pamätný deň genocídy. Genocída bola v minulosti uznaná Arménom, Židom, Kambodžanom alebo Rwanďanom, no Slovanom zatiaľ priznaná nebola. Pritom len v 20. storočí boli vyvraždené desiatky miliónov Slovanov počas dvoch svetových vojen a besnenia protislovanských síl v samotných slovanských krajinách,« uviedol Miloš Zverina a vysvetlil, že práve pre vysoký počet obetí genocídy vykonanej na Slovanoch bolo iniciované pripomínanie Dňa genocídy Slovanov, pamätného dňa.

O genocíde Slovanov a 80. výročí napadnutia najväčšej slovanskej krajiny Sovietskeho zväzu fašistickým Nemeckom 22. júna 1941 hovorili atašé veľvyslanectva Ruska na Slovensku Vitalij Žitňuk, radca veľvyslanectva Bieloruska na Slovensku Denis Sidorov, bývalý podpredseda Slovenskej národnej rady, podpredseda vlády SR, predseda SNS a exprimátor Nitry Jozef Prokeš a iní. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili zástupcovia Zväzu Rusov na Slovensku, Klubu vojenskej histórie Nitra, slovenskí motorkári, zástupcovia redakcie Iskra, predstavitelia viacerých kultúrnych a občianskych organizácií. Toto podujatie ukončili spoločným spievaním slovenskej hymny v plnom znení.

Pri pamätnom kameni

Podujatie v podobnom duchu sa o hodinu uskutočnilo aj pri pamätnom kameni v mestskom parku Sihoť v Nitre, ktorý vytvorili členovia a sympatizanti združenia Slavica. Miloš Zverina pripomenul, že »nápor na Slovanov zo strany Západu prebieha nepretržite najmenej počas posledných tisíc rokov«. Pripomenul, že z iniciatívy Slavice bol dátum 22. jún priznaný na slovanských zjazdoch za Pamätný deň genocídy Slovanov.

Zástupca slovenských motorkárov Milan Benc porozprával o mimoriadne aktívnej a užitočnej spolupráci motorkárov s členmi ruského klubu Noční vlci, o spoločných podujatiach Cesty víťazstva a Slovanský svet.

Odhalenie pomníka v Alekšinciach

O 18. hodine sa uskutočnilo odhalenie pomníka pri príležitosti Dňa genocídy Slovanov v Alekšinciach, v areáli súkromného slovanského múzea Pribinova dvorana. Podujatie sa začalo spoločným spievaním slovenskej hymny – všetkých štyroch slôk. Následne vystúpili: predseda občianskeho združenia Slavica Nitra Miloš Zverina, atašé veľvyslanectva Ruska na Slovensku Vitalij Žitňuk, radca veľvyslanectva Bieloruska na Slovensku Denis Sidorov, bývalý podpredseda Slovenskej národnej rady, podpredseda vlády SR, predseda SNS a exprimátor Nitry Jozef Prokeš, zástupca slovenských motorkárov Milan Benc a iní účastníci spomienkového podujatia.

Prítomných vo svojom audiopríhovore pozdravil jeden z vedúcich predstaviteľov klubu Noční vlci Andrej Bobrovskij. Slovenskí motorkári takisto nahrali videopozdrav pre svojich ruských kolegov a poslali ho svojim priateľom.

Potom sa uskutočnil gitarový koncert dvoch známych hudobníkov, účastníci podujatia si mohli pochutnať na výbornom občerstvení a znamenitom guláši, do neskorých večerných hodín sa rozprávali o súčasnom dianí na Slovensku a vo svete a príjemne strávili utorňajší večer v prekrásnom areáli v Alekšinciach.

A na mape Slovenska sa objavil nový významný kultúrno-historický objekt – slovanské múzeum Pribinova dvorana v Alekšinciach.

Eugen PAĽCEV

FOTO – autor