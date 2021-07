Ilustrační FOTO - Pixabay

Epidemie stagnuje. Co bude na podzim?

Aktuální opatření proti COVID-19 v České republice považují odborníci za dostatečná, vyplynulo podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) z jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). S ohledem na vývoj v zahraničí však zdůraznil, že je nadále na místě opatrnost. Štáb by podle něho měl fungovat nejméně po dobu, kdy bude v ČR platit pandemický stav. Zatímco dříve se scházel k plenárním jednáním každý týden, nyní jedná jednou měsíčně.

Šéf ÚKŠ Hamáček uvedl, že situace je podstatně lepší než ještě nedávno. »Nemáme ale vyhráno jako ČR, ani jako svět,« řekl. Vývoj epidemie ve Velké Británii, Francii a dalších zemích ukazuje, že koronavirus nikam nezmizel. »Podle hodnocení ministerstva zdravotnictví epidemie v ČR stagnuje,« doplnil. Podotkl však, že především v Praze, na Plzeňsku a ve středních Čechách je situace horší než ve zbytku země.

Štáb se věnoval tomu, zda jsou opatření proti COVID-19 v ČR přiměřená a zda je například kvůli šíření varianty delta nezměnit. »Podle hodnocení odborníků jsou aktuální opatření v této fázi dostatečná,« řekl Hamáček. Je tomu tak podle něho i díky tomu, že ČR nerozvolnilo dosavadní opatření tak výrazně, jako tak učinily některé jiné státy.

Je nutný pevný plán

Vláda musí do půlky srpna kvůli nákupům rozhodnout, zda budou školy na podzim testovat žáky a studenty na COVID-19.

»Je nutné, aby se od prvního září začalo vyučovat. Vláda musí rozhodnout co nejdříve, aby bylo jasno,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Připraveny však musejí být všechny možné varianty, podle toho, jaký bude vývoj nákazy. Vláda by měla mít pevný plán, co v jakém případě dělat. Měla by to vědět i veřejnost, hlavně zřizovatelé a provozovatelé škol i rodiče. To zatím chybí. Stoprocentně bychom se měli vyvarovat plošného zavření škol, které už začíná mít vážný vliv na vzdělávání žáků a studentů,« uvedla Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Testy pro školy nakupuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR), nákladnější, ale přesnější PCR testy, pokud se pro ně školy rozhodly, ministerstvo školství proplácelo zpětně. Na tři termíny testování by měla SSHR nakoupit 4,2 milionu antigenních testů, náklady ministerstvo zdravotnictví odhadlo na asi 210 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by peníze měly jít z Fondu solidarity EU.

Povinné preventivní testování žáků antigenními testy na začátku září budou moci školy nahradit i testováním přesnější metodou PCR, pokud si ji podobně jako dosud zajistí samy. Kolik peněz od státu by za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné.

Podle zpráv, které ministerstvo poslalo do škol koncem června, žáci, kteří se na začátku září preventivně neotestují na COVID-19, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro děti s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Preventivní testování začne 1. září a děti nastupující do prvních tříd základních škol se budou moci testovat 2. září. Další termíny pak budou pro všechny 6. a 9. září.

Očkování je levnější než testy

Náklady systému veřejného zdravotního pojištění na testování na covid-19 za jednoho člověka mohou být ročně až 25 000 korun, což je 12krát více, než kolik stojí očkování proti této nemoci, informoval Svaz zdravotních pojišťoven, který sdružuje šest menších pojišťoven s celkem asi 4,5 milionu pojištěnců.

Vláda rozhodla, že preventivní testy, které lidé potřebují například pro cestování, návštěvu kulturních akcí či restaurací, nebudou od září hrazeny. Výjimku budou mít děti do 12 let, protože pro ně zatím není dostupné očkování. Testy budou i nadále hrazeny také lidem, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a těm, kteří už s očkováním začali, ale nemají ho dokončené. K prokázání bezinfekčnosti se totiž používá až doba po uplynutí dvou týdnů po druhé dávce nebo po první dávce v případě jednodávkové vakcíny.

»Až šest testů měsíčně zdarma představuje značnou zátěž pro už tak přetížené zdravotnictví a žádnou ochranu před infekcí neposkytuje. Jen pro srovnání, zatímco roční náklady na testování mohou být až 25 000 korun, průměrná platba pojistného je 40 000 korun. Ty peníze pak zkrátka chybějí jinde,« uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. Dosud mají lidé zdarma dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně.

»Měly by se hledat jiné zdroje, určitě by testy neměly být hrazeny z kapes občanů,« řekla Marková. »Testování je důležité a ještě ho nesmíme ukončit, lidé se vrátí z dovolených, děti z prázdnin… Nemělo by se hradit z veřejného zdravotního pojištění, protože primárně jsou tyto peníze určeny na léčbu, na hrazení zdravotní péče a na testování by měly sloužit zdroje ze státního rozpočtu. Zájem na testování mají i velké firmy, mohlo by jít o sdružené finanční prostředky. Neměli bychom přistoupit k tomu, aby si to lidé platili ze svého, pro řadu lidí by to bylo překážkou, proč se netestovat,« varovala Marková.

Podle červnového vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byly výdaje zdravotního pojištění související s epidemií koronaviru z veřejného zdravotního pojištění do té doby asi 50 až 55 miliard korun. Vyčerpala se tím většina rezerv zdravotních pojišťoven z předchozích let.

Pandemický stav i při volbách

V polovině září bude podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové velmi pravděpodobně stále nutný pandemický stav kvůli COVID-19. Znamená to, že u říjnových sněmovních voleb se tak pravděpodobně uplatní speciální předpis, který umožňuje lidem hlasovat z karantény, řekl Hamáček.

Vládní úpravu, která má podobně jako při loňských krajských a senátních volbách umožnit hlasovat například do přenosné schránky nebo z auta na volebních stanovištích, podpořila Sněmovna před dvěma týdny. Hamáček ocenil, že senátní ústavně-právní výbor předpis v úterý doporučil schválit ve znění postoupeném Sněmovnou.

Vládní předloha počítá stejně jako o loňských podzimních volbách se třemi variantami hlasování lidí v karanténě či izolaci. Vedle tzv. drive-in hlasování nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přijdou speciálně vybavení volební komisaři, je další možností hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení.

(ng)