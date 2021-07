Zpět k levicové politice

Máme zde léto a prázdniny. V časech předcovidových to býval čas, kdy lidé jezdili na rekreace, mohli si odpočinout a věnovat se svým dětem. Ty si užívaly dvouměsíční čas dovádění po desetiměsíční práci ve školách.

Jenže poslední rok a půl je vše jinak. Máme (doufejme) za sebou pandemii, jež v posledních desetiletích nemá obdoby. COVID 19 si vyžádal na 30 000 mrtvých, k tomu mají další tisíce lidí trvalé následky po prodělaném onemocnění, nemluvě o dosud nespočetném množství drobných a středních podnikatelů, kteří »díky« vládní pomoci přijdou o své živobytí.

S rozpaky ale hledím na premiéra Andreje Babiše (ANO), který sám sebe se svou bohorovností pasoval za vítěze boje s covidem. Přesto se mně při pohledu na Babišovu bohorovnost hlavou honí další obavy. Na podzim 2020 měla vskutku velký podíl na vlně umírání skutečnost, že vláda během letních prázdnin na žádost veřejného mínění téměř zrušila všechna protiepidemická hygienická opatření. Totéž se opakovalo v září, kdy se žáci a studenti vraceli do škol. Těžko říct, kolik z těch třiceti tisíc zcela potvrzených úmrtí na COVID-19 zemřelo kvůli onomu letnímu lehkovážnému uvolnění. Nicméně nepochybuji, že jich bylo hodně. V současnosti to vypadá, že vládě otrnulo, pasuje se na vítěze nad covidem, takže není vyloučeno, že nás na podzim navštíví další covidová vlna.

Na dohled se nám přiblížily podzimní sněmovní volby. Také zde je zapotřebí pojmenovat ty, kteří mohou za katastrofální nezvládnutí covidové epidemie. Kromě toho musíme lidem ukázat, že série volebních porážek nás komunisty nejenže nezlomily, ale pomohly nám navrátit se ke kořenům skutečné levicové politiky. Po chaotickém vládnutí současné koalice hnutí ANO (které vlastní Andrej Babiš) a sociální demokracie bude zapotřebí dát Českou republiku zase do pořádku. K palčivým celostátním a celospolečenským tématům nadále patří hrozba dluhové pasti, sociálního vyloučení anebo diskriminace vůči důchodcům, postiženým a matkám s dětmi.

Komunistická strana Čech a Moravy disponuje detailně propracovaným programem, díky němuž můžeme i tyto oblasti společnosti pomoci napravit. Je proto zapotřebí, abychom byli více vidět mezi lidmi a osobně jim vysvětlovali, že sociálně spravedlivý model společnosti možný je. Zdůrazňuji, že je nezbytné, abychom svou práci konali od jednotlivých okresů a krajů, neboť politika tvořená »odspodu« nese největší plody.

KSČM má ve světle současného dění naději na obsazení místa levicového hegemona. Sociální demokracie, která se stala Babišovou »rohožkou« pro prosazení jeho mocenských zájmů, směřuje mimo parlamentní vody. Věřím, že je nejprve zapotřebí pomoci dětem po mnoha měsících nemožnosti chodit do školy, aby se navrátily do rytmu vzdělávacího systému. A poté se vydat do čištění Augiášova (Babišova) chlévu.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec