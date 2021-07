Ohlas na článek Smrt narkomana budí emoce

V Haló novinách dne 1. července 2021 vyšel tento článek a já jsem se rozhodl na něj reagovat. Když jsem viděl v televizi záběry ze zákroku policistů v Teplicích proti pachatelům, kteří poškozovali auta, tak jsem se okamžitě na tento případ soustředil a sbíral jsem si informace. Vedle tohoto článku jsou otázky pro poslance PS PČR Zdeňka Ondráčka. Jeho odpovědi jsem si se zájmem přečetl a konfrontoval s tím, co jsem viděl a komparoval si to se zákony, které platí na území České republiky. Ano, zákrok byl veden profesionálně. A rovněž mně je jedno, proti komu zákrok směřuje. Pro mě je to porušení zákona a ten člověk musí počítat s tím, že proti němu bude veden zákrok. Tragédie je, že pokud je pachatel romský občan, tak Rada Evropy, romské iniciativy a Rada vlády začnou Policii ČR obviňovat z kdečeho. Například, že to nebyl profesionálně provedený zákrok, byl nepřiměřený atd.

A navíc, když jsem viděl záběry, tak okamžitě mi došlo, že buď ten pachatel je opilý, ale spíše že je pod vlivem drog. Ono se potvrdilo to druhé. A neštěstí těch politických a nevládních představitelů je ještě navíc v tom, že srovnávají nesrovnatelné. Tedy obdobný zákrok, který byl v USA - za ten byl policista právem odsouzen. A dle mého názoru je-li někdo feťák, tak by stát neměl za něj platit léčení, ale měl by si to platit dotyčný člověk sám. V každém případě jsem na straně nejen zasahujících policistů, ale i stojím za slovy ředitele KŘ PČR a jeho náměstků, která řekli na brífinku přenášeném ČT. Dokonce jsem trochu pochválil i ministra vnitra, že se zastal policistů, byť jinak jako politika jej nemusím. Koho jsem jasně pochválil, je i prezident republiky. A feťák musí počítat s tím, že může kdykoli a kdekoli zkolabovat. Opět se potvrdilo, že pletení politiky do řešení kauz nepatří jak do policejních zákroků, tak i do zdravotnictví, jak jsme byli před nedávnem svědky u bývalého apoštola na ministerstvu zdravotnictví. V článku se dále píše o protestech ze strany Romů. Kdyby toto bylo na západ od nás, jsem přesvědčen, že by policie udělala takový zákrok, že by se protestující nestačili divit. A naši představitelé by jistě mlčeli. V článku se píše, že organizátoři nad akcí ztratili kontrolu. Podle mého názoru nikoli, to byl z jejich strany záměr.

Celý případ mi připomíná konec dvacátých a počátek třicátých let minulého století. Ne ohledně krize, ale přípravy na válku. Poslanec Ondráček má pravdu, když říká, že Evropa se zbláznila a spěje ke krvavému zániku. Rovněž si myslím, že většina médií je žumpa, a skutečně čest výjimkám. Vymahatelnost práva u nás je víc než mizerná, tak co bychom chtěli.

Osobně miluji mediální čmáraly, kteří všemu rozumějí, a vlastně ve svém důsledku bychom nemuseli mít policii, státní zástupce ani soudy. Protože tito čmáralové mají přece vždy jasno. Nejsem stejného názoru jako poslanec Ondráček. Já bych ty čmáraly nenechal odsloužit několik nocí s pořádkovou policií. Nechal bych je dělat zákrok s těžkooděnci. A to by si potom rozmysleli, co čmárají. Ano, klidně ať udělají zákroky proti ožralům, feťákům, ale i pachatelům, co střílejí nevinné lidi. Viz poslední případ v Praze a obdobný v Českých Budějovicích. Tam to ale dopadlo trochu lépe.

Ivo LÁTAL, kandidát do Poslanecké sněmovny v Praze