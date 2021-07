My ho vyhodíme

Paní Pekarová Adamová rozčilena nám před kamerami televize sdělila, že »po volbách Nejvyššího státního zástupce vyhodíme«. Prohlášení předsedkyně strany, která by se za normální situace nedostala do parlamentu a byla již dokonce pod pěti procenty, ukázala, že demokracie v pojetí TOP 09 má své hranice. Prý doktor Stříž se provinil nejen tím, že byl dva roky v KSČ, ale především tím, že odsuzoval mladé muže, kteří odmítali základní vojenskou službu. Zákon nezákon, šlo přece o socialistickou armádu, a ta, jak jinak, musela být jen zločinná.

Když to člověk slyší od sedmatřicetileté IT inženýrky, zdá se mu, že sní. Co ona ví o československé socialistické armádě a o raketách směřujících ze západu na nás, o zákonech té doby? Co ona také ví o právu? O tom, že právě ona a její příznivci budou mít právo kohokoli vyhodit, protože oni mají moc? Jak to zdůvodní? Tím, že plnil zákony, které tehdy platily? A vůbec – jak už dnes ví, že volby právě její seskupení vyhraje a že ona bude tou, která pak bude rozhodovat? Není to trochu namyšlené? A dále: Je neznalost zákonů omluvou pro politika? Odvolat Nejvyššího zástupce Stříže nebude přece záležet jen na názoru paní Pekarové Adamové, ale má své zákonné postupy. Ty těžko může narušit namyšlená, nenávistná, jedna sedmatřicetiletá poslankyně, i kdyby opravdu byla do Sněmovny zvolena.

Milan ŠPÁS