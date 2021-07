Nad jedním výrokem

Prezident České republiky Miloš Zeman před nedávnem řekl, že dovede pochopit homosexuály, nechápe ale transgender lidi. Kdo si nechá operací změnit pohlaví, dopouští se podle Zemana trestného činu sebepoškozování. »No a tyhlety transgender, tak ty jsou mně opravdu bytostně odporní,« prohlásil v Partii Terezie Tománkové.

Výše uvedená slova mě nepříjemně zaskočila hned ve dvou směrech. Veřejně označit určitou menšinu, která neprovozuje kriminální činnost, za »bytostně odpornou«, by si nikdo neměl dovolit, natož prezident republiky. Za problematickou považuji ale i větu »Kdo si nechá operací změnit pohlaví, dopouští se trestného činu sebepoškozování«. Předně mi není známo, že by český právní řád znal trestný čin »sebepoškozování«.

Ani ho znát nemůže, protože sebepoškozování je nejen v Česku silně rozšířeno. Začíná to největším sebepoškozováním – sebevraždami a pokusy o ně. Česká země jich již od dob Rakouska-Uherska má požehnaně, a to prakticky nezávisle na řadě režimů, které se u nás od té doby vystřídaly.

Mimořádně nebezpečné sebepoškozování představují drogy, včetně tzv. měkké marihuany. Bohužel je česká společnost mravně natolik rozložená, že slibováním legalizace drog se v Česku úspěšně získávají hlasy voličů. Zde moralizování sotva pomůže.

Nejrozšířenějšími a v úhrnu nejtragičtějšími drogami jsou kouření tabákových výrobků a pití alkoholických nápojů. Na následky kouření tabákových výrobků umírá v průměru každý druhý kuřák. Kouření tabáku obnáší zkrácení života v průměru o 15 let, o vyšší nemocnosti, obtěžování druhých cigaretovým kouřem a nechtěných požárech způsobených neopatrnými kuřáky nemluvě. Kladem je, že se podařilo zakázat kouření na pracovištích a před několika lety i v hospodách. Tedy byla to obrovská bitva a podle zuřivé kampaně proti zákazu kouření v hospodách by se dalo soudit, že byla ohrožena existence České republiky.

Alkohol je již od starověku označován za metlu lidstva, ale nikdo s tím nedokázal mnoho udělat. Ani některé teokratické režimy, které konzumaci alkoholu trestaly smrtí. Vykazované zisky z prodeje alkoholu mají tu vadu, že je ekonomické ztráty z konzumace alkoholu v Česku převyšují asi šestkrát. Ještě horší jsou ale rozvrácené mezilidské vztahy včetně rozpadu nejedné rodiny.

Protože je prezident Miloš Zeman znám jako vášnivý kuřák a velký piják, napadá mě otázka: Neměl by jít v minimalizaci sebepoškozování příkladem? Neměl by dřív, než začne kritizovat druhé, si zamést před vlastním prahem? Těžké je si představit, že by operace vedoucí ke změně pohlaví na žádost nebyla spojena s fyzickým sebepoškozováním příslušného jedince, podobně jako kouření cigaret či konzumace alkoholu.

Jan ZEMAN