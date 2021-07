Diplomaté USA páchají terorismus v RF

Spojené státy americké a Česká republika jsou na černé listině Ruské federace přesně tak, jak si vládní administrativa USA přála. A sice, totálně narušit vztahy mezi RF a ČR. Spekulativní případ Vrbětice, vyfabulovaná kauza Ricin, důkazy žádné, ale na rozbití vztahů a hospodářských škod velmi účinné. A k tomu naše vládní i opoziční politika uráží Rusko a ponižuje naprosto iracionálně a šovinisticky jeho národ. Naši »čučkaři« závislí na řízení západních tajných služeb v čele s Koudelkou, kterého si opentlily USA, jim v tom napomáhají, seč mohou.

Vždycky říkám, že jedna z nejdůležitějších informací je ta, kterou nemáte. V Ruské federaci se nedávno stala také zajímavá věc. Věc, o které chybějí oficiální informace. V březnu v Tverské oblasti zaměstnanec ambasády USA s diplomatickým krytím, fotografoval zařízení a provoz v oblasti vojenského železničního uzlu, kde se často pravidelně převáží vojenská technika. Nejen však, že fotografoval, ale také zničil výstražné zařízení, čímž přímo ohrozil vlakové soupravy. Ulomené návěstidlo si odnesl do svého auta s diplomatickou značkou, v němž ho posléze zastavila a zadržela policie. Otázkou zůstává, proč si toto zařízení odvážel. Ruská FSB se domnívá, že experti chtěli do tohoto zařízení nainstalovat rentgen, který by špehoval vojenskou techniku ukrytou pod plachtami. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová tuto událost potvrdila a oznámila, že policie podle očekávání na videozáznamech zjistila, že neznámý třicetiletý muž návěstidlo zničil a uložil do kufru svého auta. Podle Zacharovové vozidlo mělo diplomatickou značku.

Myslím, že je zde jasně prokázáno, jaká je skutečná reálná politika USA. Jak řekl Babiš s Hamáčkem v souvislosti s případem Vrbětice, je doslova na úrovni terorismu. Navíc nepochybuji o tom, že nejde o ojedinělý případ. Touha rozkrást Ruskou federaci a žít na úkor Rusů a jejich zdrojů je evidentně značná. Ostatně tak to bylo vždy!

Roman BLAŠKO