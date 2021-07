Ilustrační FOTO - Pixabay

50 000 čísel vybraných pro špehování

Telefon iráckého prezidenta Barhama Sáliha byl na seznamu 50 000 čísel vybraných pro možné sledování v případu špionážního programu Pegasus. S odvoláním na list The Washington Post o tom v úterý píše agentura Reuters. Podle ní byl Sálih na seznamu potenciálních cílů sledování společně mimo jiné s dalšími dvěma prezidenty, deseti premiéry a králem. Izraelská firma NSO Group, která program Pegasus vyvinula, zatím informace amerického deníku nekomentovala.

The Washington Post zároveň napsal, že nebylo možné určit, zda byl Sálihův telefon špionážním softwarem skutečně infikován, či nikoliv. Jasné není ani to, zda se o to někdo nepokusil. List Le Monde v úterý napsal, že marocké tajné služby vybraly v roce 2019 ke sledování telefonní čísla francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a patnácti členů tehdejší vlády včetně premiéra Édouarda Phillippa. Pařížská prokuratura v této souvislosti zahájila vyšetřování.

List The Guardian informoval, že se na seznamu objevilo celkem 14 hlav států nebo šéfů vlád, mimo jiné jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, pákistánský premiér Imran Chán, někdejší libanonský premiér Saad Harírí nebo marocký král Muhammad VI. Na uniklém seznamu jsou vysoce postavení politici, diplomati nebo šéfové armád ze 34 zemí, píše britský list. To, že se na seznamu nějaké telefonní číslo objevilo, ovšem neznamená, že se do něj někdo skutečně skrze Pegasus naboural, nebo se o to pokusil, poznamenal ke svým informacím deník The Guardian.

Zjištění listů The Washington Post, The Guardian a Le Monde jsou součástí širšího skandálu, který vyvolalo o víkendu odhalení mezinárodní skupiny médií. Novináři se díky neziskovým organizacím Forbidden Stories a Amnesty International dostali k souboru padesáti tisíc telefonních čísel, které zákazníci NSO Group měli uvést jako možné cíle sledování skrze její produkt Pegasus.

Podle závěrů mezinárodní investigace byli mezi potenciálními cíli mimo jiné i novináři v Indii, Mexiku, ve Francii či v Maďarsku. Na uniklém seznamu se objevila rovněž čísla obhájců lidských práv nebo právníků s tímto zaměřením. Analýza malého vzorku telefonních čísel pak ukázala, že v telefonních přístrojích skutečně byly stopy po použití špehovacího programu.

