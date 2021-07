Pohled na Bospor a největší turecké město Istanbul. FOTO - pixabay.com

Turecko. Začal se stavět Sulejmanův sen

Po letech příprav a odkladů začalo Turecko stavět nový kanál Stambul, který o pár set metrů západněji kopíruje vodní cestu přes Bospor a Dardanely. Stavba probíhá už třetí měsíc, napsal list The Guardian, poprvé o ní mluvil turecký prezident Recep Tayiip Erdogan v roce 2011. Jde o jeho nejvelkolepější projekt, jímž prý vzdává úctu sultánu Sulejmanu Nádhernému, jemuž se v Turecku říká Sulejman Velkolepý.

Panoval v letech 1520 až 1566. Za jeho vlády došlo k největšímu rozvoji země, která se stala středověkou velmocí. Uvažoval o kanálu mezi Marmarským a Černým mořem, kvůli neustálým vojenským výbojům na něj však neměl peníze. O století později se o stavbu pokoušel dokonce dvakrát sultán Mustafa III., ani on nesehnal dost peněz. Důvodem byla nebezpečnost plavby Bosporem a Dardanelami, kde hrozily a hrozí nevyzpytatelné spodní proudy. Dělají problémy i dnes, proto se budování nového kanálu odůvodňuje hlavně bezpečnostními požadavky. Avšak nejen jimi. Pro pyšného Erdogana má kanál znamenat posílení moci a nejspíš i konec dohod z Montreaux, které plavbu po staré cestě podvazují. Do starého kanálu nesmí větší vojenské lodě států, které se nerozkládají na březích Černého moře a přístup mají úplně zapovězen lodě letadlové. Erdogan už se nechal slyšet, že prý v kanálu Stambul žádná podobná omezení platit nebudou.

160 lodí denně

Realizace projektu má stát v současných cenách patnáct miliard dolarů, z toho stavba mostů 1,4 miliardy. Kanál má být 45 kilometrů dlouhý, projekt počítá s proplutím 160 lodí denně. Propustnost Bosporu a Dardanel činí asi 120 lodí za den. Finanční projekt počítá s tím, že náklady budou do deseti let vráceny státní pokladně na poplatcích za proplutí a od té chvíle bude Stambul vydělávat.

V novém kanálu by podle projektantů měly ustat výpadky dopravy, které se v Bosporu objevují vždy při ztížených povětrnostních podmínkách, kdy kanál může být zavřen i na několik dní. To mívá i důsledky na světových burzách. U průplavu se tvoří fronty lodí čekajících na proplutí. Kolem průplavu se také očekává stavební boom, Erdogan nejednou mluvil o dvou nových částech Istanbulu, které na obou březích vzniknou a prý zkrášlí město, vlastně jeho evropskou část, Stambul vzniká o něco západněji než Bospor, který tvoří hranici mezi Evropou a Asií.

Erdogana žene neúspěch

Kolem nové stavby se rojí politické vášně, proti prezidentu Erdoganovi stojí hned dva protivníci, kteří projekt kanálu nazývají šílenstvím. Mohou si to dovolit, stejným výrazem kdysi ironicky nazval projekt sám prezident. Protivníky jsou starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu a starosta hlavního města Ankara Mansur Javaš. Oba patří k opozici a shodou okolností oba v současné chvíli prezidenta v průzkumech popularity předhánějí. Erdogan čelí už třetí rok hospodářské krizi a také kritice za postup při pandemii. Takže Imamoglu by získal ve druhém kole prezidentských voleb 49,6 % hlasů proti Erdoganovým 34,7 %, uspěl by i Javaš se 48,2 % proti 32 % taktéž ve druhém kole. Volby se však budou konat až za dva roky. Právě prostřednictvím politických bodů za stavbu kanálu, a tím pádem zvýšenou zaměstnaností, chce Erdogan protivníky předehnat. Tvrdí se, že právě kvůli politickému neúspěchu se Erdogan vůbec odhodlal projekt kanálu zahájit.

Istanbul přijde o vodu

Nezahálí však ani Imamoglu, který kritizuje hlavně očekávanou změnu vodního režimu ve městě a okolí. Podle něj stavba, která zčásti prochází jezerním zdrojem vody pro Istanbul, připraví velkoměsto o značnou část pitné vody. Ta se bude muset draze přivádět ze vzdálenějších pramenů. Z jezera, které leží na trase kanálu, získává Istanbul čtvrtinu vody, kterou spotřebovává. Takže starosta očekává, že lidé se kvůli nedostatku vody budou z města stěhovat, a ne že by chtěli bydlet v nových čtvrtích vychvalovaných Erdoganem.

Čeká se boj o dohodu

Pokud jde o dohodu z Montreaux, ta stále platí a bude o ni ještě sveden politický boj. Erdoganovi vadí, že prý byla Turecku vnucena v roce 1936, kdy země nebyla tak silná. Podepsalo ji tehdy kromě Turecka více zemí, třeba Austrálie, Velká Británie, Francie, Německo, Japonsko a Sovětský svaz. Ty nyní trvají, v případě SSSR následnické Rusko, na rozšíření dohody i na Stambul. Erdogan se brání, rád by o provozu Stambulu rozhodoval jen sám. Podle právních rozborů by však dohoda mohla po souhlasu všech stran eventuálně přestat platit pro Bospor, ale nikoli pro Dardanely. V současnosti jsou součástí dohody obě vodní cesty. Spíš však všechny strany budou trvat za zahrnutí Stambulu do dohody.

(pe)