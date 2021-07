Neberte nám auta!

Evropská komise přišla se svou představou »boje« za lepší klima pod názvem »Fit for 55«. Tento ambiciózní plán ovšem mj. nepočítá s prodejem aut se spalovacími motory po roce 2035. Výrazně také podraží teplo a v celkovém důsledku mohou vzrůst ceny téměř všeho, což ostatně přiznal v rozhovoru pro MF Dnes 20. 7. i ministr hnutí ANO Richard Brabec.

Jak víte, jsem příznivkyní řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Upřednostňuji cestování hromadnou dopravou před osobními vozy, nebo přesun nákladu po železnici před kamiony, jichž máme plné dálnice. Nicméně, hon po likvidaci spalovacích motorů se stal alfou a omegou každého ekologického plánu Evropské unie, proto říkám:

Neberte nám auta dokud:

1. Nebude vyřešena ekologická otázka komplexně. Státy Unie se na produkci CO 2 podílejí asi 4 % (!) – v tom samozřejmě není jen osobní a nákladní doprava, ale i produkce firem a továren. Zkomplikuje EU a národní státy lidem život, aby se nám pak Spojené státy, Indie nebo Čína smály?

2. Nebude jasné, jak na nápor elektromobilů bude reagovat energetická soustava a o kolik se zvýší produkce CO 2 z elektráren.

3. Nebudeme znát úhrnné emise CO 2 za celý životní cyklus elektromobilu. Tedy ty, které jsou vyprodukované během jeho výroby (vč. baterií), používání a následné likvidace.

4. Nebude ČR vědět, kde vezmeme takové množství energie pro elektromobilitu. Z ČR se totiž stane do několika let dovozce energie (jakmile bude utlumena činnost uhelných elektráren). Dostavba dalších jaderných bloků, které by mohly jako jediné tento výpadek stabilně nahradit, je rozhodnutím vlády ANO a ČSSD za potlesku opoziční koalice SPOLU a Pirátů se STANem, v nedohlednu. Vyřazením Rosatomu totiž de facto padá dostavba jaderné elektrárny úplně, protože srovnatelnou technologii nikdo jiný nenabízí.

5. Nebude jasné, o kolik zvýšená poptávka po elektrické energii vyžene ceny nahoru a jaké toto bude mít sociální dopady na občany.

6. Nebude řešení, jak nakládat s obrovským množstvím baterií – tedy s velmi nebezpečným odpadem.

7. Nebudou tisíce nabíječek na elektroauta u bytových domů.

8. Bude stále vzývána kapitalistická mantra »cestujte za prací«. Cestování z venkovských oblastí, menších měst a obcí do zaměstnání totiž často jinak než autem prostě nejde. A z mezd, které tito zaměstnanci v ČR dostávají, se prostě elektromobil s dostatečným dojezdem v průměrné ceně milion korun koupit a udržovat nedá.

9. Nebudeme vědět, kolik to bude občana stát. Nejen nákup elektromobilu, ale celý přechod na elektromobilitu (třeba v nákladní dopravě nebude vůbec jednoduchý), protože se to s velkou pravděpodobností promítne do cen produktů a služeb.

10. Nebude stát motivovat občana k nákupu nového auta na elektřinu. Snadno se totiž může stát, že lidé budou udržovat svá stávající vozidla v provozu co nejdéle, protože na elektromobil nebudou mít (nebo jej nebudou chtít), a tak už tak vysoké stáří českého vozového parku (v průměru kolem 15 let) může ještě vzrůst. To s sebou paradoxně může přinést ještě více negativ pro životní prostředí.

Zároveň vyzývám Ministerstvo životního prostředí ČR, aby tyto připomínky bralo na vědomí už ve vyjednávacím procesu a vláda, ať už bude jakákoliv, nedovolí ratifikaci tohoto dokumentu, dokud nebudou výše uvedené body vyjasněny.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM