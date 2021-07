Komu patří 180 miliard?

Prahu navštívila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, aby oznámila schválení významné události. Totiž že orgány Evropské unie schválily Národní plán obnovy, podle něhož hodlá česká vláda rozdělovat »evropské peníze«. Jde o částku ve výši 180 miliard korun, určených pro Česko z evropského fondu na obnovení ekonomiky po pandemii koronaviru. Za takovou sumu, představující cca šestinu našeho státního rozpočtu, lze naši vládou devastovanou ekonomiku skutečně významně nastartovat. Kdyby zde nebyla jedna jediná vada na kráse. Peníze se nesmějí dostat do rukou ani do rozhodování osob ve střetu zájmů. Do příštího června musí Česko zajistit, aby k takovému stavu nedošlo. Přitom jde o jednu ze zhruba stovky podmínek, které naše vláda slíbila splnit jako podmínku poskytnutí dotace.

Opět se zde objevuje evergreen české politické scény. Je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, či nikoli? Střet zájmů potvrzují výsledky evropského auditu, nálezy dalších soudních instancí i polovina české politické scény. Té druhé to je zjevně buď lhostejné, nebo stojí za Babišem, a my se pouze můžeme domnívat, co je důvodem. Myslím, že pasivita a oportunismus v tomto případě jsou velmi špatným postojem.

Zvážíme-li podmínky pro poskytnutí prostředků z evropského fondu obnovy a to, kdo a odkud je při splnění všech podmínek poskytuje, problém se redukuje do otázky, komu předmětných 180 miliard Kč patří (připomínám, že podmínky pro poskytnutí peněz naprosto nejsou omezující, či dokonce diskriminační, nýbrž stejné pro všechny členské státy). Deseti milionům občanů tohoto státu, nebo vyvolenému jedinci, preferujícímu pouze své mocenské impérium? Zablokuje jeho ješitnost a direktivní způsob vedení politiky, tedy trvání na své interpretaci problému rozpornému nálezům renomovaných národních i nadnárodních institucí, nad zájmy a potřebami státu a jeho občanů?

A co naše roztříštěná politická scéna a mlčící většina? Bude v klidu poslaneckých škamen očekávat, že volby nedají další šanci hnutí ANO a problém se vyřeší sám? Nebo se pod vidinou voleb naopak rozhodne být aktivní v boji za naše národní zájmy a pochopí, že síla a budoucnost je v lidu, nikoli ve slibech a frázích korupčníků a různých vyžírků?! Problém Babiš totiž není jen otázkou 180 miliard Kč určených pro zvelebení naší vlasti, ale i otázkou mravní síly zástupců lidu, jejich skutečné síly bít se za zájmy svých voličů bez ohledu na možná traumata. Významným prubířským kamenem naší demokracie.

Ladislav ŠAFRÁNEK