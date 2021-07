Pokus o pomoc bližnímu

S odstupem času a změnou mocenských poměrů hledají někteří občané v minulosti, pokud to společenská atmosféra je ochotna nějak ocenit, příběhy, které lze tvářením otočit až i o 180 stupňů a využít jich. Bývá to běžnější u mladých, kteří pak mají rychlejší start, nejsou ale zcela výjimečné příběhy u generací dosluhujících, které v mládí asi nepochopily situaci a špatně zvolily. Ty pak jsou ochotny podávat i mimořádné perfidní výkony. Příběhy z doby vlády Národní fronty (NF) jsou denně, často i zkresleně pranýřovány v médiích. Všimněme si doby nástupu vlády A. Hitlera v Německu, která předcházela a i významně přispěla k pozdější vládě NF u nás, době, kterou dle zákona č. 198/1993 Sb. smí dnes občan označovat jen jako dobu zločinnou a zavrženíhodnou.

Církev i někteří politici tvrdí, že křesťanství je garantem kultury a napadají komunisty. Mají ale vůbec k tomu morální právo? Program a vize křesťanů jsou v Bibli. Jak Starý, tak Nový zákon, pokud ho přečteme, jen popisují záznamy a postoje k zločinům a otročení řadového občana. Ze Starého zákona si Hitler mohl pro Němce odvodit boj o životní prostor, Mojžíš mu mohl být vzorem pro »noc dlouhých nožů« (Mo. 2, kap. 32, verš 25-29). Nový zákon neodsuzuje obsah Starého zákona, ale navazuje na něj a mj. doporučuje občanovi, aby, pokud se narodí v otroctví, v něm setrval, opravdové blaho pak čeká až jeho duši v nebi (Pavel 1. List Korinťanům, kapitola 7, verš 20).

Taková moudra získával do doby, než z jejich studia seběhl a začal dělat do politiky i, nedávno Němci vyznamenaný, bývalý ministr pan Daniel Herman. Určitě ho nechci přesvědčovat k přijetí jiné ideologie (ostatně na to ani nemám). Očekávejme, že zase dalšího nového poznání dojde, pokud bude ještě nějaký čas putovat v našem slzavém údolí (a já bych mu to i upřímně přál), sám.

Snad v tomto okamžiku stačí, pokud bude vůbec chtít přemýšlet – ano, pane exministře, je správné usilovat o dobré vztahy mezi sousedy i národy. To ale prosazují komunisté, kteří odmítají zločinné agrese uměle zastírané mezinárodní koalicí (tak jak to předvedl také exministr Vaší strany (Váš bratr a také křesťan!) Cyril Svoboda, když jako ministr zahraničí obhajoval účast Česka v agresi USA proti Iráku (dle tisku 1 500 000 mrtvých či zraněných, rozbitá infrastruktura, a přitom podezření k agresi bylo průhlednou umělou záminkou).

Druhá světová válka, pane exministře, určitě nezačala odsunem sudetských Němců, předtím byl útlak Čechů v Sudetech, zábor části, potom zánik celé republiky, následovaly celé hory mrtvých, rozbitá ekonomika… Netvrdím, že by se mělo postupovat podle Starého zákona – oko za oko, zub za zub, ale ani podle Nového zákona, tedy nastavovat tvář k druhé ráně. Snad to není z Vaší strany chytračení, snad jde jen o zmatek ve Vaší hlavě, proto jen prosím, pokuste se přemýšlet.

Evžen SMRKOVSKÝ