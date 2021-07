Pořádně, nebo vůbec

Víte, nejsem zrovna fanda do sledování sportu, ale sem tam si také u něj rád odpočinu. A takové vrcholové události, jako je mistrovství či olympiáda, si pak většinou ujít nenechám. Ale letos, i když jsem se docela těšil, mne to nejspíš asi mine…

Stále jsem se ještě nesmířil s vyřazením ruských sportovců, tedy přesněji s jejich »nezařazením« pod vlajkou Ruské federace. To beru jako útok na samotnou podstatu olympijského ducha, obzvláště poté, co se většina těch údajně dopingových kauz ukázala jako kachny a medaile se zase vracely na pravé místo. I sport je prostě dneska politika se vším všudy, tedy i s veškerým svinstvem a lhaním okolo. A zneužít se na to dají i jakékoliv chemické vzorky, byť i naprosto smyšlené.

Doba však pokročila, nyní tu máme éru virologickou. Už se nesoustředíme na národy, ale na jedince. Ne, opravdu nechci naznačovat, že by snad selektivně někoho vyhledávali, aby nevyhrál, o to určitě vůbec nejde. Ale ta posedlost někoho prostě najít, je až do nebe volající. A přiznejme si to, že když někoho testují třeba i desetkrát za pár dní, tak se i ta falešná pozitivita musí někdy objevit.

Mimochodem je zajímavé, že fotbalové mistrovství Evropy tímto neduhem nijak zvlášť netrpělo. Ano, nebylo to taky jednoduché a nebylo to pro mnohé pohodlné, ale i tak to šlo. Buď se chtějí Japonci opravdu předvést, jak dokáží zachytit všechno, i kdyby falešně pozitivně, nebo jen chtějí potvrdit, že je to všude a není možnost úniku.

Každopádně mám z toho dojem, že testy jsou zbytečné, tedy přesněji – člověk jich musí mít asi zhruba deset, aby mu něco konečně našli. To je fakt efektivita na úrovni. Je mi opravdu sportovců, kteří na olympiádu vyrazili a věnovali přípravě na ní tolik úsilí, líto. Japonskou olympiádu už tak jako tak bude každý historicky vnímat jako parodii. Než takhle, prostě se raději neměla konat vůbec. Na zachycené případy ale jistě nejlepší bude, to je jediný rekord, který z ní bude mít váhu…

Tomáš CINKA