Rozhovor Haló novin s členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru Jarmilou Dubravskou

Podpora zemědělství je nutná pro udržení lidí na venkově

Za Agrární komoru ČR jste členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Nedávno jste jednali o otázce územního rozvoje venkovských oblastí v souvislosti s uplatňováním Společné zemědělské politiky EU. Co jste tam konkrétně řešili?

Nejprve musím říci, že Společná zemědělská politika (SZP) je nejstarší politikou EU. V období po druhé světové válce měla za cíl zvýšit produkci potravin pro obyvatele. Postupně se cíl měnil. Dnes má například reagovat na změny klimatu, také chránit zemědělce a zabezpečit přiměřenou životní úroveň. SZP, podle našeho názoru, má v první řadě podporovat zemědělce, zvýšit produktivitu zemědělství, zajistit dodávku potravin za dostupné ceny, ale i zachovat venkovské oblasti.

Vždyť venkov se vylidňuje. Lidé jezdí za prací do měst a vesnice nám pomalu vymírají. Život ve městě je výrazně jednodušší. Musíme hledat způsoby, jak lidi na vesnici stabilizovat a jak jim pomoci v jejich hospodaření. Situace se liší od jednoho členského státu Evropské unie k druhému. Státy mají vlastní strategie a využívají možnosti, jak podpořit zemědělce přes Program rozvoje venkova a národní dotace. Vidíme velké rozdíly mezi starými a novými členskými státy.

Na jednání EHSV jsme se zaměřili na současný stav a diskutovali o nových výzvách a možnostech spolupráce mezi venkovskými a městskými oblastmi. Rozdíly mezi venkovem a městem stále rostou, a to je velký problém. Je nutné uvědomit si, že města bez venkova nepřežijí, a že venkov je základem pro tak skloňovanou trvalou udržitelnost a kvalitní životní prostředí. Bez hospodaření na půdě, bez vyváženosti rostlinné a živočišné výroby nemůžeme snižovat uhlíkovou stopu, ale ani nakrmit národ. Na zemědělské půdě musíme hospodařit, jinak bude docházet k degradaci půdy a budeme čelit častěji záplavám a jiným přírodním katastrofám. Rovněž chov hospodářských zvířat v přiměřeném počtu je nevyhnutelný. Půda bez živin, které pocházejí z chlévské mrvy a kejdy, nebude obsahovat organickou hmotu, která je schopna zadržovat vodu. Bez hospodářských zvířat ztratíme život v půdě.

V čem spočívá podstata rozdílů mezi venkovskými a městskými oblastmi?

Město a vesnice – to jsou dva různé způsoby života lidí. Trend »úniku« lidí z venkova do měst je přirozený a trvá už léta. Ve městě je lehčí způsob života, většina profesí vyžaduje osmihodinový pracovní čas a lidé mají volný víkend a svátky, prostě mají možnost trávit volný čas se svou rodinou, přáteli, věnovat se svým zájmům.

Ztratilo se spojení s venkovem, s přírodou. Jsou lidé, kteří nikdy neviděli krávu. Nevědí, jak těžké je vyprodukovat litr mléka, že od telete po dojnici utečou tři roky. Nechápou, že vejce z klecového chovu má méně mikroorganismů, je čerstvější a nosnice v obohacených klecích mají lepší podmínky než ty, které musejí každý den bojovat se stovkami či tisíci dalších nosnic o vodu, krmivo, o místo na snášku nebo jen o holý život.

Problémem je, že o venkově často rozhodují ti, kteří nikdy na venkově nežili, nechovali zvířata, chybí jim vzdělání v oboru a praxe. Přitom se na venkov vracejí lidé z měst, ale nevedou opravdivý venkovský život. Lidem, kteří stavějí domy na venkově, nic nechovají a pěstují často jenom anglický trávník, vadí bučení krav, nebo pach hnoje od prasat. Dokonce se našli i takoví, kterým vadilo sekání ve večerních hodinách, a požadovali, aby zemědělci o víkendech nepracovali na vlastních polích. Přitom například Francie přijala zákon, kterým chrání kokrhání kohoutů.

Prostě, hospodářská zvířata na venkov patří, stejně tak pěstování obilí, olejnin nebo ovoce a zeleniny. Musíme vytvořit vhodné podmínky pro ty, kteří na venkově hospodaří a také i vhodné podmínky pro mladé lidi, aby i přes všechny překážky zůstávali na venkově žít a hospodařit.

Takže, když vytvoříme vhodné podmínky pro zemědělce na venkově, máme vyhráno. Je nutná propagace zemědělství ve školách, v médiích, neomezování zemědělců, ale naopak. Potraviny přece nedokážeme vyrobit bez zemědělců. Zemědělec, který hospodaří s péčí řádného hospodáře, je součástí krajiny, je součástí životního prostředí. On ví, jak chránit přírodu, zadržovat vodu, co potřebují zvířata. Jsou to všechno jeho pracovní prostředky, bez kterých nemůže existovat.

Existují východiska ze situace, kterou jste před chvílí nastínila?

Zemědělství není běžný typ práce na osm hodin. O zvířata musíme pečovat o víkendech, svátcích, v zimě či v horkém létě, ve dne i v noci. Je to tvrdá řehole. V rostlinné výrobě to také není všechno jednouché, i když využíváme moderní stroje. Zkrátka, lidská práce je základem úspěchu. Když je sklizeň, musíme sklízet úrodu o víkendech nebo i do pozdních hodin, abychom využili příznivého počasí.

Kromě náročnosti je zde rozdíl ve výši průměrného příjmu. Víte o tom, že příjem zemědělců je v průměru o 40 % nižší, než je příjem pracovníků v jiných oborech? A to často zemědělci musejí mít různé dovednosti a znalosti, neustále se vzdělávat. Vidíme to například u techniky. Mnohé stroje jsou vybavené počítači a dotykovými obrazovkami. Dnes i v zemědělství pracují vysoce specializovaní odborníci. Zvířata mají čipy nebo přesnou identifikaci. V centrálních registrech vedeme aktuální informace o zvířatech, jejich předcích i potomcích, o jejich užitkových nebo reprodukčních vlastnostech.

Pokud jde o výši mezd, ta souvisí s cenou komodit. Za desetiletí se zvýšila cena některých vstupů několikanásobně, ale cena mléka nebo obilí se už léta nemění. Velké rozdíly jsou u mezd zemědělců i mezi členskými státy. A tady sehrává velkou roli i dotační politika jednotlivých států.

Přejděme zpět k otázce úbytku pracovníků v zemědělství. Jak to ovlivňuje další demografický vývoj na venkově?

Celkově náš kontinent stárne. Populace v Evropě se, podle výhledů, bude snižovat, což však neplatí pro jiné kontinenty, zejména pro Asii nebo Afriku, kde se bude počet obyvatel zvyšovat. Odhaduje se, že v roce 2050 nás bude kolem 10 miliard. Je nutné si uvědomit, že tuto populaci bude nutno nakrmit. Pro zemědělce a zemědělství by to měla být dobrá zpráva.

Máme však problém s úbytkem zemědělské půdy. Jako jedna z mála vyspělých zemí si totiž zemědělskou půdu nechráníme a nemáme zákon na skutečnou ochranu zemědělského půdního fondu. V minulosti, to je v období 2017 až 2019, tehdejší prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek představil návrh ochrany zemědělské půdy poslancům. Uskutečnilo se vícero jednání, ale zákonodárci se neztotožnili s návrhem zemědělců, přestože tento návrh zahrnoval některé návrhy, platné ve Francii či Německu, tedy v zemích, kde je skutečně zemědělská půda pod ochranou státu a kde na zemědělské půdě hospodaří zemědělci. Tato půda je chráněna před spekulanty, kteří kupují půdu jenom z investičních důvodů.

Ale vraťme se k demografii. Je možné ji ovlivnit. Pozitivním příkladem jsou sociální jistoty pro mladé lidi, pomoc při zabezpečení financování bydlení a další stimuly, mezi něž patří dostupnost života na vesnici. Příkladem je úbytek obchodní sítě na venkově. V minulosti jsme měli na vesnicích malé obchody, kde byly základní potraviny a potřeby pro jejich obyvatele. Na větší nákupy se jezdilo do města. Dnes mnohé vesnice nemají vlastní obchod a pojízdné prodejny nejezdí všude. Velkým problémem je i zrušení spojů do některých vesnic. Obnovení spojení, autobusového či vlakového, bude prostě nutností.

Jakou pomoc v rozvoji venkovských oblastí plánují orgány EU?

Evropská komise už v minulosti využila Program rozvoje venkova pro financování některých aktivit zaměřených na rozvoj venkovských oblastí. A v návrzích pokračuje v dalším plánovacím období. Musím však upozornit na fakt, že SZP, kde se objem finančních prostředků zmenšuje, nemůže řešit stále narůstající počet problémů. To prostě nejde, aby jeden balík peněz uspokojil všechny nové požadavky společnosti. Z financí pro zemědělce budujeme kanalizaci, cyklostezky nebo náměstí. Rozvíjet život na venkově, budovat cyklostezky, sázet stromy kolem cest nebo budovat parky – to je v pořádku. Ale takový typ investic by měl být z jiného rozpočtu a zejména by měly být tyto vynaložené finance hodnoceny z hlediska toho, co lidem přinesou.

Jak k podpoře života na venkově, to je především zemědělství, přistupuje český stát?

Česká republika si v posledních letech, i díky tlaku zemědělců, uvědomila, že je nutná podpora zemědělství a následně i potravinářství, ale také rybářství a lesnictví. Za poslední roky byl připraven systém podpor, které měly pomoci stabilizovat jak sektor rostlinné výroby, a to včetně specializované rostlinné výroby, tak i sektor živočišné výroby. Bez těchto podpor by dnes Česká republika měla výrazně nižší podíl domácích českých potravin.

Je však nutné uvědomit si tři základní skutečnosti. Za prvé, zemědělci ve starých zemích EU mají výrazně vyšší podpory přes rozvoj venkova, u nás je to jenom 35 %. Zatímco vyspělé země využívají sílu národních rozpočtů a vyšší finanční částky určené pro venkov. Například Rakousko má z vlastních zdrojů dotaci 100 %, Belgie a Německo cca 60 %. Podobně mají vyspělé státy navrch i u národních podpor, kde jim síla rozpočtů umožňuje poskytovat na stejné komodity 3 až 5krát vyšší dotace.

Za druhé, nesmíme zapomínat na národní legislativu. Staré země EU chrání zemědělskou půdu, vytvářejí podmínky pro zaměstnávání mladých lidí, financují vzdělávaní, vytvářejí vhodné podmínky pro hospodaření.

Za třetí jde o přístup na trh. V zahraničí je odbyt komodit a potravin přes maloobchodní sítě. Jenomže maloobchod u nás je v rukou zahraničních vlastníků. Zde platí, víc nežli jinde, že košile je bližší než kabát. V sítích se prodává nadprodukce jiných zemí. Naše zboží je prodáváno s jinou marží.

To, že nefunguje distribuce a maloobchod tak, jak by měl, a že za nejkratší konec tahá právě zemědělec, tedy prvovýrobce, a potom zpracovatel, potvrdili i europoslanci na svém jednání letos v březnu. Dotace, které jsou vyplácené zemědělcům tak končí u obchodníka. Je to však tak rozsáhlé téma, že by to bylo na další rozhovor.

To, že zde něco není v pořádku, si můžeme uvědomit už při nákupu například vepřového masa. Není přece možné, aby v případě rovných podmínek a stejných marží, například při vyšší mzdě pracovníků v zemědělství a zpracovatelském průmyslů, bylo vepřové maso dovezené přes celou Evropu ze Španělska levnější než u nás vyráběné vepřové maso. O čerstvosti raději pomlčíme.

Jak se Zelená politika pro Evropu neboli Green Deal dotkne našich zemědělců a prakticky i celého venkova?

Nová politika by měla platit od roku 2023, roky 2021 a 2022 budou roky přechodné. Nové požadavky se promítají do návrhu, který by měli schválit poslanci v Evropském parlamentu. Zemědělci budou plnit další kritéria, která se týkají ochrany životního prostředí. Za přísnější kritéria však nedostanou víc peněz a hrozí nám ztráta konkurenceschopnosti.

SZP by měla podporovat příjem zemědělců, odměňovat je za šetrný způsob hospodaření, ale také by měla nahradit ušlý příjem za zpřísněné podmínky. Jestliže chceme kvalitní čerstvé domácí potraviny, měly by stejné požadavky platit na potraviny dovezené z třetích zemí. Jinak budou naši zemědělci znevýhodněni a naše domácí produkce bude dražší než zboží dovážené přes půl zeměkoule.

Jestliže nezreálníme požadavky, může se stát, že mnoho zemědělců ukončí svou činnost a na venkově ztratíme ty, pro které dnes budujeme pracovní místa. Zásahy do zemědělství a do života na venkově, musíme dělat opatrně a vždy musíme mít na paměti, co dané opatření v konečném důsledku přinese. Jde nám přece o oživení venkova. Nebo ne?

Miroslav SVOBODA