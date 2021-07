Nejhorší masovou vraždu spáchal neonacista

Před deseti lety, 22. července 2011, se v Norsku odehrál jeden z nejhorších teroristických útoků v evropských dějinách. Ultrapravicový extremista Anders Behring Breivik tehdy ve vládní čtvrti v Oslu odpálil nálož, která připravila o život osm lidí, a krátce nato postřílel 69 členů letního tábora sociálnědemokratické mládeže na nedalekém ostrově Utöya.

Týž den také zveřejnil na internetu svůj manifest a deník, v němž popsal přípravu na atentáty. K nim se později přiznal a prohlásil, že se cítí nevinen, protože byl k činu údajně donucen vládní politikou podporující přistěhovalectví (čili migraci).

Anders Behring Breivik. FOTO - Wikimedia commons

Norský alibismus

V roce 2012 byl za terorismus odsouzen k 21 rokům vězení s možností prodlužování na doživotí. Breivik se otevřeně hlásí k nacismu a odsuzuje multikulturní společnost. Změnil si jméno na Fjotolf Hansen a zatím marně usiluje o podmínečné propuštění. Resp. o lidštější podmínky věznění (přitom si v pohodě bydlí prakticky v hotelovém apartmá na jednom z norských ostrovů, a to s velmi liberálním režimem).

Při prvním Breivikově útoku vybuchla v půl čtvrté odpoledne bomba ve vládní čtvrti v centru Osla. Nálož umístil do auta, které zaparkoval před úřadem premiéra a ministerstvem spravedlnosti. Exploze si vyžádala osm obětí a 11 osob bylo vážně zraněno. Při druhém útoku asi o hodinu později připlul Breivik převlečený za policistu přívozem na ostrov Utöya na jezeře Tyrifjorden zhruba 35 km severozápadně od Osla, kde se nacházelo asi 600 převážně mladých lidí a dětí na táboře vládní (soc. dem.) Norské dělnické strany. Představil se jako policista vyšetřující výbuch v Oslu a poté, co se několik účastníků na jeho výzvu shromáždilo, začal do nich střílet. Lidé v panice prchali, řada se jich utopila - zemřelo 68 osob. Jeden člověk po několika dnech podlehl zraněním v nemocnici.

Breivik na ostrově střílel téměř hodinu a půl, poté se vzdal policii. Umístili ho do věznice Ila západně od norské metropole. Policie ustavila k případu zvláštní vyšetřovací jednotku a na začátku srpna 2011 vyšetřovatelé došli k závěru, že Breivik oba útoky naplánoval, připravil a spáchal zcela sám. Při rekonstrukci činu na ostrově Utöya Breivik s vyšetřovateli spolupracoval, neprojevil ale lítost nebo emoce.

Vzorem mu byl i Klaus

V manifestu o 1500 stranách, který Breivik zveřejnil krátce před útoky, je i několik zmínek o ČR. Vedle dalších politiků citoval Breivik několikrát i slova tehdejšího prezidenta Václava Klause. Obsáhle popsal svou cestu do Prahy, kde si v srpnu 2010 chtěl koupit zbraně. Nakonec ale neuspěl a navíc zjistil, že si je může koupit legálně doma…

Znalci podrobně zkoumali Breivikovo duševní zdraví, bylo vypracováno několik lékařských posudků, podle dvou z nich Breivik trpí schizofrenií, další experti to ale popřeli s tím, že je za své činy odpovědný. Znalci dále dospěli k názoru, že Breivik trpí poruchou osobnosti a vykazuje narcistické a antisociální zvláštnosti. Motivem jeho činu byl odpor k norskému modelu multikulturní společnosti.

Soud s Breivikem začal 16. dubna 2012. Ke spáchání útoků se atentátník přiznal, zároveň však prohlásil, že se cítí nevinný. Odmítl také uznat legitimitu soudu. Po sejmutí pout zdvihl pravou ruku zaťatou v pěst, později u soudu používal i nacistický pozdrav. Trest si odpykává v tzv. věznici Skien, kde má konkrétně k dispozici tři cely - obytnou, pracovní a tréninkovou o celkové ploše 30 metrů čtverečních. V celách má mj. psací stůl, televizi s DVD přehrávačem, počítač bez připojení k internetu či běhací pás…

V březnu 2016 Breivik zažaloval stát za porušování lidských práv a v dubnu soud skutečně naprosto absurdně rozhodl, že Norsko porušilo některá jeho práva při věznění, především kvůli držení v samovazbě. Stát se proti rozhodnutí soudu odvolal, generální prokurátor Fredrik Sejersted uvedl, že Breivik se snaží z vězení šířit nacistickou ideologii, proto jsou přísné podmínky jeho zadržování nadále nutné a že neporušují lidská práva »ve skutečném ani právním smyslu« (v Norsku asi nevědí, co to jsou skutečně přísné podmínky)… Odvolací soud v březnu 2017 rozhodl, že Norsko při jeho věznění lidská práva neporušuje. Breivik se poté obrátil na nejvyšší soud, který v červnu 2017 rozhodl, že se odvoláním nebude zabývat. V téže době si Breivik legálně změnil jméno. V září 2020 požádal o podmínečné propuštění z věznice a oznámil úmysl znovu žalovat stát kvůli podmínkám ve vězení.

Komu byl inpirací?

Breivikovy brutální činy inspirovaly další násilníky. Australan Brenton Tarrant, který v březnu 2019 postřílel v mešitách Al Noor a Linwood v centrální části novozélandského města Christchurch 49 lidí, uvedl, že se inspiroval právě Breivikem a že chtěl pomstít oběti útoků muslimských radikálů. Souvislost s Breivikem měl nejspíše i útok Davida Aliho Sonbolyho, který v den pátého výročí masakru v Norsku, 22. července 2016, v Mnichově zastřelil devět lidí a pak i sebe. Jeho oběťmi byly výhradně lidé s migračními kořeny.

Téma Breivikových atentátů, které představují nejhorší útok jednotlivce střelnou zbraní, zpracoval i norský film »Utöya 22. července« představený na festivalu Berlinale v únoru 2018, který vzbudil velkou pozornost v Německu a pohříchu spíš kontroverze v Norsku.

