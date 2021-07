Daniel Kroupa do čela fondu na pomoc chudým disidentům?

Mikuláš Kroupa by rád napravil, co nezvládl jeho otec, signatář Charty 77 Daniel Kroupa po převratu. Ředitel organizace Post Bellum navrhuje vytvořit fond na pomoc chudým disidentům. »Takový fond by měl vzniknout nejen z prostředků ze státního rozpočtu, ale myslím, že bychom na něj mohli přispívat i my soukromníci. Lidé, kteří si prostě užívají svobody.«

Pokus Mikuláše Kroupy o napravení sociální nespravedlnosti je inspirován návrhem lidoveckého poslance Mariana Jurečky na snížení důchodů pro bývalé prominenty komunistického režimu, inspirovaný Slovenskem (i když scénář pochází dost možná z daleké ciziny). Panu Kroupovi jaksi uniká, že podprůměrné důchody, či ve stejné výši jako jeho zmíněná část disidentů, pobírá i značné množství seniorů, kteří po celý život pracovali v různých dělnických profesích, aniž by byli spojováni s »komunistickým« režimem či měli jiné výhody!

Daniel Kroupa se svými hlavními »podkopávači« režimu, omámeni humanitními myšlenkami Havla a další vzniklé tehdejší sorty elit, měl zřejmě v 90. letech jiné priority, než myslet na ekonomické zajištění disidentů. Priority, jak získat v restitucích zpět majetek pro vyvolené, připravit beztrestné podmínky pro rozkradení a rozprodej státního majetku s následným rozbitím společného státu Čechů a Slováků, nahlodávat postupnými kroky suverenitu našeho státu.

Nyní po 30 letech nastal podle Mikuláše Kroupy čas ke splácení dluhu. Stejně jako Senátem nenáviděný prezident Miloš Zeman dává část svého příjmu na umoření státního dluhu, možná i senior Daniel Kroupa, který aktivně pomáhal na změně režimu, by mohl stát v čele tohoto nově vzniklého fondu a finančně do něj přispívat. Není pochyb, že jeho příjmy díky jeho kontaktům a politickému postavení byly po převratu vysoce nadprůměrné. Na rozdíl od tehdejších občanů, kteří z důvodu vzniku nezaměstnanosti byli bez práce.

Svým solidárním konáním tak může inspirovat finanční oligarchy typu Bakaly, z nichž mnozí za své současné postavení na finančním výsluní děkují Klausem vytvořenému bezprávnímu prostředí ve »zlatých 90. letech«. Občané tohoto státu mnohokrát projevili svou solidaritu při různých neštěstích a pohromách, viz naposled pomoc lidem na jižní Moravě postižené tornádem. Snad i vrstva vzniklé finanční oligarchie se nenechá zahanbit a jmění nově vzniklého fondu bude nabobtnávat. Současně doufat, že řady disidentů se nebudou rozšiřovat!

Miroslav KAVIJ, člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj a předseda KV KSČM